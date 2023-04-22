Депутат Белик назвал массовую высылку российских дипломатов примером русофобской политики

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал решение Германии о массовой высылке российских дипломатов.

«Массовая высылка наших дипломатов — это очередной пример русофобской политики, лишённой каких-либо международных норм», — отметил парламентарий.

По его словам, Берлин должен быть готов к ответу со стороны России.

«Обрушение российско-германских отношений до самых основ создаёт условия для переориентации России на укрепление отношений с дружественными странами», — добавил Белик.

Ранее в МИД России заявили, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.