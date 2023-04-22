Депутат Белик назвал массовую высылку российских дипломатов примером русофобской политики
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«Массовая высылка наших дипломатов — это очередной пример русофобской политики, лишённой каких-либо международных норм», — отметил парламентарий.
По его словам, Берлин должен быть готов к ответу со стороны России.
«Обрушение российско-германских отношений до самых основ создаёт условия для переориентации России на укрепление отношений с дружественными странами», — добавил Белик.
Ранее в МИД России заявили, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.