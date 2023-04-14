Субъектность на словах: на Западе раскритиковали Макрона за слова о необходимости снизить зависимость Европы от США

В Германии, Польше и Соединённых Штатах прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против безоговорочного проамериканского курса Европы. Так, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что «для безопасности на европейской земле необходима твёрдая приверженность США». С критикой в адрес французского президента выступили в Польше и Соединённых Штатах. По мнению экспертов, с помощью антиглобалистской риторики Макарон в первую очередь пытается заработать политические очки внутри своей страны, однако на Западе его заявления восприняли «слишком буквально».

На Западе раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался за уменьшение зависимости от Соединённых Штатов. Так, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в кулуарах весенней конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне осудил призывы Макрона к усилению «европейского суверенитета».

«Я уверен, что для безопасности на европейской земле необходима твёрдая приверженность США в контексте НАТО и не только… Я большой сторонник трансатлантического партнёрства», — приводит слова главы Минфина ФРГ немецкое агентство DPA.

Министр назвал Соединённые Штаты и Евросоюз партнёрами с общими ценностями и сказал, что они должны быть друг для друга предпочитаемыми торговыми партнёрами.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции в интервью газете Les Echos заявил по итогам визита в КНР, что, несмотря на стремление Европы к автономности, её зависимость от США увеличилась. По его словам, как только ЕС удаётся «чётко заявить о собственной стратегической позиции», он оказывается втянут «в процесс дестабилизации миропорядка».

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«Главный парадокс заключается в том, что, как только мы закладываем элементы фундамента настоящей стратегической самостоятельности Европы, мы тут же начинаем идти американским курсом. Такой получается панический рефлекс», — отметил Макрон.

По его словам, Европе следует уменьшить зависимость от Соединённых Штатов и избежать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по тайваньскому вопросу.

Помимо главы Минфина ФРГ, идею французского лидера сделать Европу более независимой от США осудили депутаты бундестага. Так, представитель партии ХДС Кристоф Плосс в интервью газете Der Tagesspiegel назвал Соединённые Штаты важнейшим союзником Европы, отметив, что попытка отдельных европейских лидеров пойти своим путём окажется фатальной.

Резко осудил Макрона и председатель Европейской народной партии Манфред Вебер в комментарии газетам медиагруппы Bayern. Он заявил, что европейские страны снижают к себе доверие, когда выступают за суверенитет Европы и одновременно заключают сделки с Китаем.

Со своей стороны, немецкий парламентарий от СДПГ Метин Хакверди в интервью газете Der Tagesspiegel заявил, что позиции США и Европы в отношении КНР должны совпадать. В свою очередь, его коллега по партии Норберт Рёттген в своём Twitter назвал риторику французского лидера «наивной и опасной».

Бундестаг

AFP

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«В то время как США, а не Франция или Германия, оказывают основную поддержку Украине, защищая тем самым Европу, Макрон требует отмежевания от США. В то время как Китай симулирует на учениях атаку на Тайвань, Макрон требует сближения с Пекином», — написал Рёттген.

По его мнению, подобные высказывания французского лидера способствует разделению Европы.

Критика Вашингтона и Варшавы

Ранее заявления Макрона раскритиковали и в Вашингтоне. В частности, американский сенатор Марко Рубио в своём видеообращении в Twitter пригрозил президенту Франции оставить Европу разбираться с украинским кризисом без Соединённых Штатов. По словам Рубио, если страны ЕС собираются быть теперь «сами по себе и следовать за Макроном», это якобы сэкономит Соединённым Штатам множество средств.

«Мы сейчас весьма сильно вовлечены на Украине, тратим много денег наших налогоплательщиков на европейскую войну… Если Макрон говорит за всю Европу и их позиция сейчас такова, что они не хотят выбирать одну из сторон, США или Китая по вопросу Тайваня, может быть, и нам тоже не следует занимать какую-то сторону. Может быть, нам следует фактически сказать: «Мы сосредоточимся на Тайване и на угрозе, представляемой Китаем, а вы, ребята, в Европе занимайтесь Украиной», — заявил он.

Крайне негативно на слова Макрона отреагировали и в Польше. Сначала глава Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчин Пшидач, комментируя слова французского лидера, заявил в интервью Radio ZET, что, хотя не в польских интересах противостояние между США и Китаем, «однако мы считаем, что нужно больше Америки в Европе».

«Мы хотим большего сотрудничества с США на основе партнёрства», — отметил Пшидач, подчеркнув, что гарантом безопасности Европы выступают скорее Соединённые Штаты, нежели Франция.

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Затем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед вылетом в Вашингтон сказал журналистам, что вместо выстраивания «стратегической автономности» от Соединённых Штатов Варшава предлагает стратегическое партнёрство с США. А после приземления в американской столице Моравецкий продолжил завуалированные выпады в адрес Макрона.

«Альтернативы я не вижу, и в этом наш (польского руководства. — RT) настрой совершенно одинаков — на выстраивание ещё более тесного альянса с американцами. Если страны к западу от Польши понимают это в меньшей степени, то, (это происходит. — RT) вероятно, ввиду исторических обстоятельств», — заявил он журналистам.

По словам польского премьера, как часть ЕС Варшава старается проводить «самую здравомыслящую политику», основанную на том, чтобы поддерживать близкие союзнические отношения с Соединёнными Штатами, «и для Польши это оптимальный путь».

«Я рад, что… предложение ещё большего углубления стратегического партнёрства находит здесь, в Соединённых Штатах, столь благодатную почву, потому что мы знаем, что другие в Европе формулируют различные концепции: концепции, создающие больше угроз, больше вопросительных знаков, больше неизвестных, — сказал Моравецкий.

«Субъектность только на словах»

Как пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, на Западе слова Макрона, который пытается за счёт антиглобалистской риторики в первую очередь заработать политические очки внутри своей страны, восприняли «слишком буквально».

«Чтобы лишний раз продемонстрировать свою приверженность США, немецкие и польские политики будто бы закрывают глаза на то, что Макрон находится сейчас в достаточно сложной политической ситуации и вынужден изобретать новую повестку, чтобы отвлечь собственное население от проблем», — заявил аналитик.

При этом Брутер не исключает, что Макрон действительно хотел бы добиться для Франции политической автономии, однако, как считает эксперт, на данном этапе это невозможно.

«В Париже никогда не хотели, чтобы страна зависела от Вашингтона. Тем не менее Франция уже прошла много точек невозврата, и восстановить свою политическую независимость от США ей будет очень сложно, а сейчас и вовсе нет таких возможностей», — сказал аналитик.

Белый дом

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© Mandel NGAN

По словам Брутера, в Вашингтоне тщательно следят за любыми попытками Парижа «свернуть с проамериканского курса».

«Макрону просто никто не даст это сделать: его шаги либо заблокируют на самом старте, либо, если он будет упорствовать, применят гораздо более серьёзные методы, чем просто заявления западных политиков. США быстро объяснят каждому, кто сомневается в правильности проамериканского курса, что у него будут большие проблемы при раскручивании этой истории. А нынешняя ситуация во Франции показывает, что создать Макрону дополнительные сложности не составит большого труда», — пояснил он.

В свою очередь, как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сейчас Франция «говорит о своей субъектности только на словах». Блохин также полагает, что за словами Макрона может стоять желание поднять свой рейтинг в стране и показать, что Франция — это один из ключевых игроков в Евросоюзе.

«На месте проамериканских западных политиков я бы не стал так сильно переживать из-за высказываний Макрона. Несмотря на его риторику, Париж продолжает следовать в фарватере американской политики. Фактически вся Европа не подтверждает свою субъектность действиями», — отметил эксперт в комментарии RT.

При этом, как считает аналитик, общий политический курс ЕС изменится только в том случае, если у власти не останется нынешних политических элит.

«Если в европейских государствах к власти придёт другое руководство, которое иначе посмотрит на отношения с США, только тогда возможны какие-то изменения. До заявлений отдельных политиков, а уж тем более демонстраций против проамериканского курса в Брюсселе никому нет дела, никто их всерьёз не воспримет и уж тем более как-то кардинально из-за волеизъявления народа корректировать свои действия не будет», — заключил аналитик.