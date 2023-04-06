МВД: около 570 тысяч человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей Франции

В МВД Франции заявили, что порядка 570 тыс. человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей стране.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на ведомство.

Вместе с этим отмечается, что в Париже в демонстрациях принимают участие 57 тыс. человек.

Уточняется, что, по последним данным, полицией был задержан 31 человек, при этом 77 полицейских пострадали в результате акций протеста.

Ранее сообщалось, что в Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.