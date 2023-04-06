МВД: около 570 тысяч человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей Франции

Короткая ссылка
В МВД Франции заявили, что порядка 570 тыс. человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей стране.
МВД: около 570 тысяч человек участвуют в акциях против пенсионной реформы по всей Франции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на ведомство.

Вместе с этим отмечается, что в Париже в демонстрациях принимают участие 57 тыс. человек.

Уточняется, что, по последним данным, полицией был задержан 31 человек, при этом 77 полицейских пострадали в результате акций протеста.

Ранее сообщалось, что в Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить