Протестующие в Париже подожгли навес любимого ресторана Макрона «Ротонда»
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В 2017 году Макрон именно в этом ресторане праздновал победу на выборах.
Отмечается, что пожар удалось потушить, место возгорания оцепила полиция. Демонстранты закидали силовиков краской и яйцами.
Ранее депутат французского парламента Франсуа Рюффен обратился к главе МВД Франции Жеральду Дарманену по поводу работы полицейских на протестах в стране, связанных с пенсионной реформой. По его мнению, в ряде случаев сотрудники полиции нарушают права митингующих.