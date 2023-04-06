Протестующие в Париже подожгли навес любимого ресторана Макрона «Ротонда»

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В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.
Протестующие в Париже подожгли навес любимого ресторана Макрона «Ротонда»
  • Gettyimages.ru

В 2017 году Макрон именно в этом ресторане праздновал победу на выборах.

Отмечается, что пожар удалось потушить, место возгорания оцепила полиция. Демонстранты закидали силовиков краской и яйцами.

Ранее депутат французского парламента Франсуа Рюффен обратился к главе МВД Франции Жеральду Дарманену по поводу работы полицейских на протестах в стране, связанных с пенсионной реформой. По его мнению, в ряде случаев сотрудники полиции нарушают права митингующих. 

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