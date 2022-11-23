«Ситуация требует более чёткой военно-политической позиции»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите ОДКБ в Ереване

Саммит Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартует в Ереване, где соберутся лидеры стран-участниц. На встрече запланировано обсуждение ключевых направлений взаимодействия в рамках организации. В частности, одними из основных вопросов станут совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и актуальные проблемы международной и региональной безопасности. В заседании планирует принять личное участие президент РФ Владимир Путин. Эксперты отмечают, что нынешний саммит проходит в весьма турбулентных политических условиях. В этой связи союзникам по ОДКБ необходимо актуализировать подходы к нынешним вызовам и укрепить взаимодействие, считают аналитики.

В среду, 23 ноября, в Ереване открывается саммит Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча пройдёт под председательством Армении. В ней планируют принять личное участие лидеры стран — членов ОДКБ: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин и генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ 18 ноября, члены совета обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

«Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ… В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности», — говорится на сайте ОДКБ.

В повестке дня также значится подписание документов, касающихся оснащения миротворческих сил организации современным вооружением и специальной техникой, а также совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

Предварять сессию СКБ будет заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

«В ходе заседания СМИД, СМО, КССБ планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств — членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии», — уточнили в пресс-службе ОДКБ.

Символика ОДКБ

Legion-Media

© Karen Hovsepyan

По словам экспертов, нынешнее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в условиях напряжённой военно-политической обстановки, развернувшейся в европейской и среднеазиатской части континента.

«На повестке дня стоит и наступление коллективного Запада на западной границе России, и очень тревожная обстановка в Черноморском регионе. Кроме того, среднеазиатские республики постоянно подвергаются каким-то военно-политическим провокациям. И мы видим регулярную конфликтную ситуацию между азиатскими республиками, в том числе и членами ОДКБ», — пояснил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«На основе неукоснительного уважения независимости»

Международная региональная организация ОДКБ была создана в 2002 году. Она представляет собой военный блок, в который входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. До 1999 года участниками договора (ДКБ) были также Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

В основе организации лежит Договор о коллективной безопасности, принятый в 1992 году, а её устав зарегистрирован в секретариате ООН. С 2004 года ОДКБ наделена статусом наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

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Своими целями, прописанными в ст. 3 устава, ОДКБ определяет укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также коллективную защиту независимости, территориальной целостности и суверенитета государств — членов объединения. Организация в своей деятельности опирается на принципы приоритета политических средств над военными.

«Организация действует на основе неукоснительного уважения независимости, добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств-членов, невмешательства в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств- членов», — следует из ст. 5 Устава ОДКБ. Помимо этого, в ст. 4 основополагающего документа организации сказано о договорённости между участниками о коллективной безопасности.

«В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН», — говорится в договоре.

Военная техника на параде в рамках совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности в Нижегородской области

РИА Новости

© Алексей Куденко

Без альянса

На внешнеполитическом уровне ОДКБ взаимодействует с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайской организацией сотрудничества и Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Единственной западной организацией, с которой ОДКБ не удаётся наладить конструктивное сотрудничество, является НАТО. На это 9 февраля обратил внимание замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У организации налажены связи с другими международными (структурами. — RT)… но с НАТО не получается (наладить взаимодействие. — RT). Странно, что такая организация, как НАТО, не признаёт ОДКБ как если не равную себе, то как значимого игрока в сфере безопасности, и считает, что ОДКБ — это российская организация, в которой остальные (участники. — RT) просто существуют», — заявил он.

В свою очередь, генсек ОДКБ Станислав Зась также на «Валдае» отметил, что расширение инфраструктуры и увеличение численности сил НАТО на восточных рубежах представляет угрозу всей Организации Договора о коллективной безопасности.

Несмотря на то что ОДКБ уступает Североатлантическому альянсу по ряду показателей (бюджет, количество солдат и военной техники, опыт взаимодействия в реальных боевых условиях), мобилизационные возможности обоих блоков примерно равны. Силы быстрого реагирования НАТО составляют около 25 тыс. человек (Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ — 17—22 тыс.), силы немедленного реагирования альянса оцениваются в 13 тыс. человек (Коллективные силы быстрого развёртывания ОДКБ — 5 тыс.). Помимо этого, в рамках ОДКБ функционируют также коллективные миротворческие силы.

Натовские военные

AP

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Ежегодно КСОР отрабатывает задачи в ходе учения «Взаимодействие», КСБР оттачивает навыки на манёврах «Рубеж», а миротворческие силы (состоят в основном из полицейских соединений) — на учении «Нерушимое братство».

ОДКБ открыта для сотрудничества с другими странами и без включения их в блок. В последнее время интерес к взаимодействию с организацией проявляет Китай.

В условиях тревожной обстановки

По словам экспертов, одним из важных вопросов на саммите может стать обсуждение армяно-азербайджанского конфликта.

«Сейчас нужно создать все условия для как минимум полной заморозки любой военной активности в этом регионе. Потому что наш коллективный противник в лице Запада очень заинтересован в том, чтобы в российском подбрюшье и вообще на постсоветском пространстве возникали угрозы, будоражащие обстановку у наших границ», — отметил Александр Михайлов.

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Перед ОДКБ стоит задача по выработке общей позиции организации по отношению к актуальным проблемам и вызовам, считает он. Это относится не только к вопросу о провокациях Запада, но и к попыткам крупных ближневосточных государств распространить своё влияние на Средне-Азиатский регион.

«Надо вырабатывать какую-то общую стратегию взаимодействия с крупнейшими мировыми игроками, чтобы не возникало конфликтов интересов», — подчеркнул эксперт.

В связи с этим «повестка будет насыщенной, а решения — долгоиграющими», добавил собеседник RT.

С его мнением согласен и военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, членам ОДКБ предстоит сверить часы в условиях нынешней напряжённости вокруг конфликтов между Арменией и Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией, а также ситуации в Афганистане, оставленном Соединёнными Штатами на произвол «Талибана»*.

«Необходимо, чтобы организация договора становилась более действенным инструментом, который защищает интересы своих членов, чтобы не допустить эскалации конфликтов и внешней агрессии, которые проявляются в том числе в виде «цветных революций», — рассказал аналитик в комментарии RT.

Он также указал на то, что в пресс-службе ОДКБ отметили в качестве одной из важных тем для обсуждения совершенствование кризисного реагирования организации.

Лидеры стран — членов ОДКБ и генсек организации Станислав Зась (крайний слева)

РИА Новости

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«Думаю, речь пойдёт об упрощении процедуры на запрос на силы быстрого реагирования в случае форс-мажорных событий и о проработке механизма взаимодействия между членами ОДКБ. Будет решаться вопрос с организацией: где эти силы будут базироваться, как они будут отрабатывать возникающие кризисные ситуации, каким образом должно быть налажено командование, чтобы силы были максимально эффективны», — пояснил Леонков.

По его словам, Казахстан стал первым и успешным опытом применения Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

«Понятно, что не обошлось без некоторых накладок и проволочек. Они и станут предметом обсуждения, чтобы в следующий раз при возникновении подобного случая реакция была в течение 24 часов», — заметил эксперт.

Таким образом, сегодня перед ОДКБ стоит задача укрепить сотрудничество внутри организации и свои позиции на внешнеполитической арене, чтобы стать действенной силой, способной отвечать на актуальные вызовы, считает он.

«ОДКБ сначала являлась неким рамочным договором. Однако нынешняя ситуация требует от организации более чёткой военно-политической позиции. ОДКБ должна стать эффективным механизмом, который обеспечит своим членам реальную коллективную безопасность», — резюмировал Алексей Леонков.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.