«Эффективно реагировать на угрозы»: как учение «Нерушимое братство — 2021» укрепит систему безопасности стран ОДКБ

8 ноября в Казани стартует совместное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021», сообщает Минобороны РФ. В тренировках примут участие воинские контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. В манёврах будут задействованы российские ударные вертолёты Ми-24, десантно-транспортные вертолёты Ми-8 МТВ5, силы и средства подразделений связи, спецназначения, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты. Военные отработают планирование и проведение совместной миротворческой операции.

В понедельник, 8 ноября, в Казани начинается совместное учение Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021». Об этом сообщает Минобороны России.

«Учение пройдёт с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина», — говорится в сообщении ведомства.

В тренировках примут участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и России. Они будут задействованы в составе миротворческих подразделений, военной полиции, оперативных групп Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел, национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для участия в манёврах с Урала в Татарстан перебазированы вертолёты Ми-24 и Ми-8.

«В ходе учения экипажи (десантно-транспортных. — RT) вертолётов Ми-8 при поддержке ударных вертолётов Ми-24 обеспечат беспарашютное десантирование с помощью спусковых устройств и специального каната тактического десанта. Кроме этого, отработают прикрытие гуманитарных колонн на марше, а также эвакуацию условного пострадавшего», — сообщает Минобороны РФ.

Также в тренировках от российской стороны будут задействованы силы и средства подразделений связи, спецназначения, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, воинские контингенты стран ОДКБ отработают «планирование и проведение совместной миротворческой операции».

Как уточнили журналистам в Объединённом пресс-центре учений, во время манёвров военные будут тренировать действия на блокпосту, заниматься отработкой задач в лагере беженцев, сопровождать колонны с гуманитарным грузом, блокировать населённый пункт, штурмовать здание, занятое «боевиками», а также освобождать «заложников» и оказывать помощь пострадавшим.

Перед учением «Нерушимое братство — 2021» стоит задача совершенствования навыков органов управления Коллективных сил ОДКБ в организации действий войск и управлении ими. Кроме того, планируется повысить слаженность воинских частей и подразделений, которые входят в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

© Минобороны России

Как ранее сообщало российское военное ведомство, всего в совместных практических действиях во время манёвров будут задействованы около 800 военнослужащих и 90 единиц военной техники, в том числе самолёты Су-24МР и Су-34.

«Организовать защиту»

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, характер предстоящих учений «Нерушимое братство — 2021» говорит о том, что организация готовится в случае какой-либо внештатной ситуации быстро нивелировать потенциальную угрозу.

«Поэтому в данном случае очень важно, что в этих манёврах принимают участие все страны, которые входят в ОДКБ. Совместная отработка военными контингентами учений и планирования, проведения миротворческой операции говорит о том, что Организация Договора о коллективной безопасности в оперативном режиме может эффективно реагировать на угрозы безопасности», — отметил эксперт в беседе с RT.

Данюк считает неслучайным, что ставка во время учений делается именно на вертолёты и десант.

«Оперативные группы могут быть очень быстро доставлены вертолётами, например, на горную территорию либо в отдалённый населённый пункт. Ми-24 и Ми-8 призваны осуществить поддержку сухопутных войск на конкретном театре военных действий», — сказал он.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил в комментарии RT, что планируемое использование Россией в предстоящих учениях сил и средств подразделений связи и радиоэлектронной борьбы свидетельствует о желании стран ОДКБ адаптировать военных к возможным типам боевых действий.

«Сейчас война носит гибридный характер, поэтому реагировать нужно по всему спектру угроз, включая и возможность информационного реагирования, а также информационного противоборства с использованием средств радиоэлектронного подавления», — заявил эксперт.

По словам Данюка, на предстоящих учениях Россия и её союзники по ОДКБ будут использовать не только военный подход, но и комплексный.

«Это делается для того, чтобы организовать защиту внутреннего порядка, инфраструктуры, гражданского населения, ликвидацию потенциальных угроз и наркотрафика, разрастания влияния террористов и экстремистов», — пояснил аналитик.

«Напряжение на южных рубежах»

Как отметил в беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец, проведение учений «Нерушимое братство — 2021» приобретает особую актуальность на фоне событий в Афганистане.

Напомним, ситуация в исламской республике была дестабилизирована после поспешного вывода американских войск из страны. На этом фоне обострилось противостояние движения «Талибан»* и правительственных сил. В результате президент страны бежал, а талибы заявили, что получили контроль над всей территорией Афганистана.

«События в Афганистане сильно повысили значение учений «Нерушимое братство — 2021», проводимых Организацией Договора о коллективной безопасности. Однако ситуация в исламской республике настолько нестабильна, что всё может резко измениться. Поэтому России и её союзникам надо быть готовыми к отражению любой возможной угрозы на этом фоне», — подчеркнул Баранец.

РИА Новости

Игорь Коротченко выступил со схожей позицией. По его мнению, состав воинского контингента стран ОДКБ во время учений говорит о том, что государства готовятся к проблемам, связанным с ростом активности террористических группировок в Центральной Азии.

«Учитывая напряжение на южных рубежах ОДКБ и возможный «экспорт» экстремизма из Афганистана на постсоветское пространство, очевидно, что эти учения — один из элементов системы реагирования на соответствующие угрозы. Отрабатываются те сценарии, которые могут быть реализованы в случае неблагоприятного развития военно-политической ситуации», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Баранец заявил, что такой состав воинского контингента говорит о том, что ОДКБ готовится к различным вариантам развития событий: от массовых погромов и использования боевых формирований в борьбе с терроризмом до тушения пожаров и ликвидации последствий других стихийных бедствий.

«Сейчас проверяется весь этот многопрофильный механизм обеспечения безопасности ОДКБ, готовятся все его элементы, причём делается это не каждой страной по отдельности, а под общим командованием российского генерал-полковника. То есть тут единый центр управления, что позволяет эффективнее реагировать на потенциальные угрозы. Конечно, всё предвидеть нельзя, но большинство вероятных проблем во время манёвров будет отработано», — сказал аналитик.

Как отметил Баранец, Россия и её союзники хотят улучшить координацию в связи с опасностью, исходящей со стороны Афганистана. По его словам, сейчас страны ОДКБ в новом формате и по новым сценариям будут отрабатывать механизм обеспечения безопасности государств организации.

«Поэтому российские полководцы совместно с союзниками из ОДКБ работают на перспективу, желая отточить механизм обеспечения безопасности стран организации. Система должна быть отработана идеально, хотя это и не так просто. Нужно подумать, как будет налажена логистика, к каким вариантам боевых действий надо быть готовыми, где сосредоточить основные группировки, как будет действовать авиация, пехота, артиллерия, на каком языке должны разговаривать командиры, куда могут подвозиться боеприпасы. Эти вопросы как раз и будут решаться во время «Нерушимого братства — 2021», — пояснил эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что предстоящие учения ОДКБ — это некий сигнал террористическим группировкам и другим преступным элементам в Центральной Азии, готовящим провокации в регионе.

«Манёвры призваны продемонстрировать, что Россия со своими союзниками готова дать жёсткий, очень быстрый, оперативный и эффективный отпор возможным угрозам в Центральной Азии. ОДКБ хочет показать, что готова реагировать на такого рода опасность», — заключил Баранец.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.