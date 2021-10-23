В Таджикистане завершились учения ОДКБ

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о завершении учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2021» в Таджикистане.

По его словам, данные учения являются ответной мерой на обострение обстановки в Афганистане.

«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане», — подчеркнул Лапин в ходе церемонии закрытия учений.

Он отметил, что военные манёвры призваны обезопасить государства — члены ОДКБ от любой террористической угрозы.

По его словам, особенностью проведённых на полигоне Харбмайдон учений стало применение новейших средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения. Так, например, в ходе учений «Поиск-2021» была развёрнута эффективная система управления разведкой, позволившая «заблаговременно вскрыть нарастание угроз и сорвать замысел действий бандформирований».

«Приобретённый в ходе учений опыт послужит надёжным гарантом выполнения задач в реальной боевой обстановке», — заключил Лапин.

20 октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон открылись учения «Боевое братство — 2021». Отмечалось, что в рамках манёвров коллективные силы ОДКБ должны отработать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации вооружённого пограничного конфликта.