В Таджикистане стартовал второй этап учений «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие»

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В Таджикистане стартовал второй этап учений «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие», организованных в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2021». Три тренировки проводятся одновременно в сложных условиях горно-пустынной местности и в единой оперативной обстановке.
В Таджикистане стартовал второй этап учений «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие»
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Силы и средства материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон» начали практическую отработку вопросов материально-технического обеспечения формирований коллективных сил оперативного реагирования в ходе совместной операции.

В полевых условиях они должны оборудовать район массовой заправки техники, сборный пункт повреждённых машин и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения, организовать восстановление неисправного вооружения и техники.

Участники учения с силами и средствами разведки «Поиск» отрабатывают вопросы ведения разведки, организации работы на пункте управления, сбора, обработки и анализа разведывательных сведений. Также в ходе второго этапа состоится спецоперация по захвату и уничтожению важных объектов условного противника.

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие» проведут совместную операцию по локализации условного приграничного вооружённого конфликта.

Ранее сообщалось, что специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021» начались в Таджикистане. В них принимают участие более 4 тыс. человек.

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