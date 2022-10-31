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В конструктивном ключе: чего можно ожидать от избрания Лулы да Силвы президентом Бразилии

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Полина Духанова, Алёна Медведева
Новым президентом Бразилии избран Лула да Силва, победивший во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. В поздравительной телеграмме российский лидер Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества двух стран на всех направлениях. Ранее Путин отмечал, что у Москвы сложились хорошие отношения с властями Бразилии, которую Россия считает важнейшим партнёром в Латинской Америке. Эксперты полагают, что да Силва продолжит курс на укрепление независимости страны на международной арене, развитие связей с Россией и сохранит нейтралитет в отношении украинского вопроса.
В конструктивном ключе: чего можно ожидать от избрания Лулы да Силвы президентом Бразилии
  • Избранный президент Бразилии Лула да Силва
  • AP
  • © Bruna Prado

Накануне в Бразилии прошёл второй тур президентских выборов, победу в котором одержал Луис Инасио Лула да Силва. Поздравительную телеграмму новоизбранному главе государства направил Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент России подчеркнул, что результаты голосования подтвердили высокий политический авторитет его бразильского коллеги.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», — заявил Путин.

Ранее, 27 октября, на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ отметил, что у Москвы сложились хорошие отношения с представителями бразильских властей.

«Мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы — это самое главное... Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнёром в Латинской Америке, так оно и есть, и будем всё делать для того, чтобы эти отношения развивались в будущем», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, в российском МИД указали на вклад да Силвы в развитие дружеских отношений между двумя странами.

«Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и на других многосторонних площадках будет продолжен, — говорится в заявлении министерства. — Высоко ценим роль Бразилии в международных делах, её последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и формированию демократического, полицентричного мироустройства. Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН».

  • Здание МИД РФ
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

С отрывом в два миллиона голосов

Основатель левой Партии трудящихся 77-летний Лула да Силва одержал победу на выборах, набрав 50,9% голосов (более 60,3 млн избирателей). Его отрыв от конкурента — действующего главы страны и лидера Социал-либеральной партии Жаира Болсонару — составил менее 2%. Нынешнего президента поддержали около 58,2 млн избирателей (49,1%). Явка составила почти 80%.

Выборы проходили в два тура. Первый состоялся 2 октября, и по его результатам да Силва и Болсонару прошли во второй тур с 48,4% и 43,2% голосов соответственно. При этом предвыборные опросы предрекали да Силве победу ещё в первом туре.

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Новоизбранного президента уже поздравили главы латиноамериканских стран. В частности, победу политика приветствовал в Twitter глава Венесуэлы Николас Мадуро: «Сегодня в Бразилии восторжествовала демократия».

Также в соцсети поздравления разместил президент Боливии Луис Арсе. «Твоя победа укрепляет демократию и латиноамериканскую интеграцию», — заявил он.

Лулу да Силву поприветствовали также в США и Евросоюзе. Как заметил глава Белого дома Джо Байден в своём обращении к политику, тот победил на «свободных и честных, заслуживающих доверия выборах».

«С нетерпением жду начала совместной работы для продолжения сотрудничества между нашими двумя странами в грядущие месяцы и годы», — приводит слова Байдена пресс-служба его администрации.

В Брюсселе выразили надежду на укрепление давнего стратегического партнёрства между ЕС и Бразилией, высказавшись за его расширение.

«Мы привержены углублению и расширению наших отношений с Бразилией во всех сферах, представляющих общий интерес», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

  • Флаг Бразилии
  • AP
  • © Matias Delacroix

Борьба с голодом и неравенством

Для Лулы да Силвы нынешнее избрание на пост президента стало уже третьим в его политической карьере. Ранее он находился во главе страны два срока подряд (с 2003 по 2010 годы включительно) и покинул должность с высоким рейтингом одобрения своей работы. В годы его президентства Бразилия смогла погасить образовавшийся с 1980-х годов внешний долг, были реализованы комплексы социальных программ, позволившие снизить уровень бедности по сравнению с серединой 1990-х, инфляция уменьшилась с 14,7 до 5%, а средний рост ВВП составил около 3,8% в год.

Во внешней политике да Силва добился укрепления латиноамериканской интеграции и активизировал сотрудничество с Россией. Он же был одним из основателей объединения БРИКС. В 2010 году журнал Time отдал ему первую строчку в рейтинге самых влиятельных политиков в мире.

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При этом его политическую карьеру омрачило судебное разбирательство, открытое против него в 2016 году. Ему вменялись обвинения в коррупции и отмывании денег. В июле 2017-го он был приговорён к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения. Под стражу его заключили в апреле 2018-го, когда был подтверждён обвинительный вердикт. При этом в тюрьме он провёл только 580 дней. Выйти на свободу ему позволило решение Верховного суда о незаконности вступления приговора в силу до рассмотрения всех апелляций. В марте 2021 года обвинения против него были отменены окончательно, что позволило ему вернуться в политику.

Сегодня Лула да Силва обещает жителям Бразилии, что на посту президента будет бороться с голодом и неравенством в стране. Такие цели заявлены в серии постов в его Twitter. Также он намерен возобновить диалог с законодательной и судебной властью «без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать» их. Избранный президент высказался и за активизацию роли Бразилии на международной арене. По его словам, мир соскучился «по той независимой Бразилии, которая разговаривала на равных с самыми богатыми и могущественными государствами».

«Сегодня мы говорим миру... что Бразилия слишком велика, чтобы исполнять эту грустную роль международного изгоя», — цитирует ТАСС его слова.

Своими задачами да Силва назвал работу над более справедливыми торговыми соглашениями, реиндустриализацию республики, привлечение международных инвесторов и противодействие изменениям климата.

  • Луис Инасио Лула да Силва
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandre Schneider

Сохранение нейтралитета

Эксперты полагают, что Лула да Силва с вступлением в должность президента продолжит курс Бразилии на суверенизацию. В связи с этим по таким острым вопросам во внешней политике, как сотрудничество с Россией или отношение к украинскому конфликту, он предпочтёт сохранять нейтралитет. В частности, как напоминают аналитики, политик ещё в мае отказался возложить только на Россию всю ответственность за ситуацию на Украине.

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«США и ЕС тоже виноваты... Они не (пытались общаться с Россией. — RT). Бесед было очень мало. Если хочешь мира, необходимо терпение», — заявил он тогда в интервью журналу Time.

Политик также раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, усомнившись в его словах о нежелании конфликта с Россией.

«Он действительно хотел войны. Если бы не хотел, то он бы дольше вёл переговоры... Люди нагнетают ненависть к Путину. Это ничего не решит. Нам нужно прийти к соглашению... Вы потворствуете этому парню (Зеленскому. — RT), и потом он считает, что он вишенка на вашем торте», — заметил да Силва.

Позднее его советник, экс-министр внутренних дел и бывший глава Минобороны Бразилии Селсо Аморим в интервью Bloomberg заявил, что политик не поддержит антироссийские санкции в случае избрания главой государства, так как они являются ошибкой. По мнению Аморима, опасно подвергать изоляции такую большую экономику, как российская.

«Очевидно, что отношения России и Бразилии с приходом Лулы да Силвы будут развиваться в конструктивном ключе. Бразилия не будет присоединяться к той антироссийской кампании, которую США пытаются всем навязать. Учитывая прошлый опыт новоизбранного президента и то, что развитие отношений для Бразилии с Россией является важным с точки зрения её экономических, социальных интересов, отношения между странами будут только активизироваться», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По его мнению, да Силва может вернуть Бразилии роль крепкого регионального игрока и одного из центров влияния на внешнеполитической арене. Новый президент также вполне способен отстоять избранный предыдущим руководством Бразилии нейтралитет страны в отношении украинского конфликта, несмотря на неослабевающее давление Запада, уверен аналитик.

«Бразилия достаточно далека от этого конфликта и будет стараться свой нейтралитет выдерживать и дальше, при этом заявляя, что с РФ нужно договариваться, потому что без её участия невозможно решить ни один глобальный вопрос», — заметил Данюк.

  • Сторонники Лулы да Силвы после выборов
  • Gettyimages.ru
  • © Joao Laet

В свою очередь, декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин в разговоре с RT отметил, что в прогнозировании развития дальнейших отношений Бразилии и России при да Силве не стоит ориентироваться лишь на курс его прошлого президентства.

«Его приходу одинаково рады и в России, и в США. В Соединённых Штатах ещё и потому, что он представляется Белому дому антиподом Болсонару, которого в Вашингтоне всегда ассоциировали с Трампом. Конечно, у нас есть все основания надеяться, что отношения РФ и Бразилии не станут хуже. Однако есть и поводы для разногласий. В частности, таковым может стать критическое отношение да Силвы к вопросу права вето стран в ООН», — пояснил Чичин.

Вместе с тем эксперт считает, что в отношении Украины да Силва продолжит придерживаться нейтралитета и, возможно, попробует примерить на себя роль миротворца или посредника.

«В целом Латинская Америка взвешенно относится к этому вопросу, несмотря на всё давление Запада. Там без эмоций оценивают ситуацию и принимают решения, исходя из своих национальных интересов. Да Силва в этом отношении не станет исключением. Ему, как и прочим, понятно, что Россию вынудили пойти на этот шаг в отношении Украины. Поэтому делать резких движений в плане ввода санкций или разрыва отношений с РФ новый президент точно не будет», — резюмировал аналитик.

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