«Не прогибаются перед так называемым гегемоном»: Путин заявил, что союзники России выбирают суверенный путь развития

Союзники и партнёры России на разных континентах выбирают суверенный путь развития, выступают за коллективное решение вопросов глобальной и региональной безопасности, а также учитывают интересы друг друга, заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия высоко ценит позицию этих государств, которые «не прогибаются перед так называемым гегемоном». По его словам, в Москве дорожат прочными и доверительными связями со странами Латинской Америки, Азии и Африки.

Россия высоко оценивает позицию своих союзников с разных континентов, не прогибающихся под так называемого гегемона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022.

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», — сказал Путин.

По его словам, Москва выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что особенно важно в условиях уверенно формирующегося многополярного мира.

«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готовы предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всём мире они ценятся среди военных профессионалов за надёжность, качество и главное — высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях», — добавил российский лидер.

Речь Владимира Путина на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Наряду с этим Путин отметил, что многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооружённых сил. Речь идёт о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — пояснил президент России.

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При этом российская сторона готова активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работая на справедливых равноправных условиях: «Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый».

Кроме того, Россия выступает за совместные командно-штабные и другие виды учений с союзниками и партнёрами. По словам Путина, подобные тренировки и отработка сложных учебно-боевых задач важны для повышения воинского мастерства и качества военного управления.

Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение армии и флота современными оружием и сказал, что российский народ гордится профессионализмом и мужеством своих защитников.

«И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, чётко выполняют все поставленные задачи — шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — заявил Владимир Путин.

В понедельник, 15 августа, на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот» состоялось открытие международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022. На форуме будут обсуждаться вопросы развития технологий искусственного интеллекта, энергоснабжения войск, робототехники, БПЛА, средств связи, процесс диверсификации оборонки и ситуация в сфере импортозамещения. В общей сложности запланировано 211 мероприятий. Форум посетят иностранные делегации из 72 государств. Около 1,5 тыс. предприятий и организаций представят более 28 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения.