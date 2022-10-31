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В МИД России выразили надежду на продолжение развития сотрудничества с Бразилией

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Россия рассчитывает на продолжение курса укрепления двустороннего сотрудничества с Бразилией. Об этом сообщили в российском МИД.
В МИД России выразили надежду на продолжение развития сотрудничества с Бразилией
  • globallookpress.com

В министерстве заявили, что победивший на выборах президента Бразилии Лула да Силва внёс вклад в развитие отношений России и Бразилии. 

«Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и на других многосторонних площадках будет продолжен. Мы к этому готовы», — говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что по итогам прошедших выборов новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.

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