Политолог Почта рассказал о перспективах российско-бразильского сотрудничества

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что по итогам прошедших выборов новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.

Почта отметил, что вновь избранный президент Бразилии прошёл сложный и драматичный путь до повторного избрания.

«Его обвиняли в коррупции, он отсидел несколько лет в тюрьме и подвергался гонениям. И сейчас он всё-таки сумел победить, несмотря на очень серьёзное сопротивление противника и тех, кто считает, что Лула является популистом и слишком заботится о народе», — рассказал политолог.

Он добавил, что с точки зрения прошлой деятельности Лулы да Силвы можно сделать вывод, что он человек прогрессивный.

«Он действительно ориентируется на определённые ценности социальной справедливости и благосостояния народа. В этом смысле представляется, что если ему дадут возможность развернуться, то его внутренняя и внешняя политика будет прогрессивной. Соответственно, тогда и отношения с нашей страной могут быть выстроены весьма положительными», — добавил аналитик.

Он также напомнил, что Бразилия является достаточно большой и влиятельной страной, входящей в БРИКС.

«Бразилия — одна из тех стран, которые пытаются, может быть и очень осторожно, тем не менее выходить из этой «глобализации по-американски» с диктатом Соединённых Штатов. Так что здесь интересы России и Бразилии в стратегическим плане сходятся, они близки. Так что у меня позитивное восприятие победы Лулы», — заключил собеседник RT.

Ранее в бразильской ЦИК сообщили, что по итогам прошедших выборов новым лидером Бразилии стал Лула да Силва.

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве по случаю победы на выборах президента Бразилии.