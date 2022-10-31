Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве по случаю победы на выборах президента Бразилии.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях.

Ранее в бразильской ЦИК сообщили, что по итогам прошедших выборов новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.