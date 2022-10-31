Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
- AP
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — говорится в сообщении.
Путин выразил надежду на продолжение конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях.
Ранее в бразильской ЦИК сообщили, что по итогам прошедших выборов новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.