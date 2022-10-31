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Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве по случаю победы на выборах президента Бразилии.
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
  • AP

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях.

Ранее в бразильской ЦИК сообщили, что по итогам прошедших выборов новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.

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