Лула да Силва не поддержит антироссийские санкции в случае избрания президентом Бразилии
- AP
По его словам, подвергать изоляции такую большую экономику, как российская, опасно. Советник кандидата в президенты выразил мнение, что санкции — политическая ошибка, которая увеличивает риск ядерной войны.
«Впервые после кубинского ракетного кризиса мы видим, что статьи о риске ядерного оружия публикуются еженедельно... Безответственно не искать мира», — цитирует Аморима Bloomberg.
По данным агентства, лишь половина государств G20 присоединились к санкциям против России.
Обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих отметила, что Индия резко увеличила импорт товаров из России, чем нарушила планы Соединённых Штатов и их союзников по изоляции Москвы.