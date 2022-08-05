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Лула да Силва не поддержит антироссийские санкции в случае избрания президентом Бразилии

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Кандидат на пост президента Бразилии Лула да Силва не поддержит антироссийские санкции в случае избрания главой государства, заявил экс-министр внутренних дел и бывший глава Минобороны Бразилии, советник кандидата на пост президента страны Селсу Аморим.
Лула да Силва не поддержит антироссийские санкции в случае избрания президентом Бразилии
  • AP

По его словам, подвергать изоляции такую большую экономику, как российская, опасно. Советник кандидата в президенты выразил мнение, что санкции — политическая ошибка, которая увеличивает риск ядерной войны.

«Впервые после кубинского ракетного кризиса мы видим, что статьи о риске ядерного оружия публикуются еженедельно... Безответственно не искать мира», — цитирует Аморима Bloomberg.

По данным агентства, лишь половина государств G20 присоединились к санкциям против России.

Обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих отметила, что Индия резко увеличила импорт товаров из России, чем нарушила планы Соединённых Штатов и их союзников по изоляции Москвы.

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