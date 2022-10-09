В угоду союзникам: зачем украинские власти заявили о признании суверенитета Японии над Курилами

В Киеве заявили о признании южных Курильских островов территорией Японии, которая находится под «оккупацией России». Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это «справедливое, юридически безупречное и историческое» решение. Ранее аналогичное постановление приняла Верховная рада, депутаты которой призвали международное сообщество принять меры для правового оформления статуса этих территорий. Между тем в России решение Киева назвали нелепым, а любые споры о принадлежности Курил — недопустимыми. Эксперты считают, что заявление украинских властей стоит расценивать как политическую акцию, не имеющую под собой правовых оснований. Киев лишь пытается заручиться поддержкой союзников и не допустить ослабления помощи с их стороны, уверены аналитики.

Киев признал за Токио «право» на южные Курильские острова, которые в Японии называют северными территориями. О подписании соответствующего указа объявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Принято важное решение. Справедливое, юридически безупречное, историческое. Украина подтвердила своё уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая её северные территории, которые пока находятся под «российской оккупацией», — заявил он.

По мнению Зеленского, в мире якобы «хорошо знают», что Москва не имеет права на эти территории. В связи чем он призвал мировую общественность к действиям по «освобождению» всех земель, которые РФ «пытается оставить за собой».

Ранее аналогичное постановление приняла Верховная рада. В тексте документа №8108 «Об обращении ВР к международному сообществу относительно северных территорий Японии» говорится о поддержке позиции Токио и необходимости принятия мер по правовому оформлению статуса островов.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, Советский Союз якобы оккупировал Курилы в 1945 году, а Россия, будучи правопреемницей СССР, должна была их вернуть.

Министры на заседании Верховной рады в Киеве

РИА Новости

Однако эксперты указывают на ложность и неправомерность аргументации Киева. Как пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков, южные Курильские острова отошли России по результатам Второй мировой войны. Более того, Япония, подписав в 1951 году Сан-Францисский мирный договор, сама отказалась от всех прав и претензий на них, напомнил эксперт.

«Чтобы решать такие сложные вопросы, нужно рассматривать проблему во всех юридических тонкостях. СССР никогда не обещал Японии, что вернёт или передаст ей Курилы. Речь, вероятно, идёт о совместной декларации СССР и Японии, где записано, что страны будут продолжать переговоры по мирному договору. И если будет достигнута договорённость, то Японии передадут острова Шикотан и Хабомаи. Но поскольку обе стороны ныне придерживаются других позиций, обсуждать эту тему бессмысленно», — сказал он.

Абсурдность аргументации украинского руководства по курильскому вопросу в разговоре с RT отметил и доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

«Представители Киева решили, что могут ставить под сомнение итоги Второй мировой войны, и считают свои собственные решения «юридически безупречными». Возможно, с точки зрения авторов инициативы, они такими и представляются, однако с точки зрения людей, владеющих элементарными знаниями по истории и праву, это всё смехотворно», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, международная общественность прекрасно помнит, что Япония утратила свои территории из-за выступления на стороне нацистов в годы Второй мировой войны.

«Таким образом, если Киев считает, что Япония должна получить эти территории назад, то только ещё раз подтверждает свою приверженность нацистской идеологии и попыткам реабилитировать преступления фашистов», — отметил политолог.

Нелепость претензий

Между тем на заявления киевских властей отреагировало руководство Дальнего Востока. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал указ украинского президента нелепым.

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля… Любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал он в своём Telegram-канале.

Лимаренко также напомнил, что жители региона давно сделали свой территориальный выбор и «поставили точку в данном вопросе», в частности, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции РФ.

Напомним, согласно одной из поправок, Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, поэтому «действия, направленные на отчуждение части территории, а также призывы к таким действиям не допускаются». Как заметил в сентябре 2020 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, подобная поправка облегчает потенциальные переговоры с Японией относительно судьбы Курильских островов.

«Поскольку они (японские партнёры. — RT) должны исходить из того, что действующая Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий», — заявил он на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слёта «ОстроVа—2020».

Мыс Васин на острове Уруп

РИА Новости

© Екатерина Аристархова

Решение Зеленского раскритиковали даже читатели немецкой газеты Die Welt.

«Этот господин недостаточно занят своими проблемами на Украине? Очевидно, нет. Теперь ему понадобилось разжигать ещё и другие конфликты с Россией», — возмутился Lukas E.

«О, Зеленский. А как насчёт Северного Кипра? А как насчёт Палестины/Израиля?» — поинтересовался подписчик под ником V.F.

«Этот актёр, внезапно ставший мультимиллионером в бедной и высоко коррумпированной стране, продолжает подливать масла в огонь», — отметил читатель Joachim R.

«Так медленно украинский президент показывает своё истинное лицо разжигателя войны», — констатировал Gabor H.

Ложные параллели

Между тем эксперты отмечают, что украинский президент, поддерживая территориальные претензии Японии, пытается таким образом проводить параллели между Курилами и Крымом.

Ранее аналогичную попытку предпринял посол США в Токио Рам Эмануэль, поздравив японские власти с так называемым Днём северных территорий 7 февраля. В видеообращении на своей странице в Twitter он заявил о полной поддержке со стороны Соединённых Штатов японского суверенитета над островами Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи и обвинил Россию в пренебрежении чужой территориальной целостностью.

«Начиная с северных территорий и заканчивая Крымом с востоком Украины — ни у кого нет сомнений в том, кто является агрессором. И (за этой ситуацией. — RT) наблюдает весь мир», — заявил посол.

При этом он приветствовал усилия японских и российских властей по заключению мирного договора между государствами.

Посол США в Токио Рам Эмануэль

Gettyimages.ru

© Bill Clark / CQ-Roll Call

Напомним, сейчас переговорный процесс между Россией и Японией прекращён. Москва объявила о его заморозке 21 марта в качестве ответного шага на введение Японией односторонних санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Как пояснили в российском МИД, невозможно обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, «занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам страны».

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По словам Олега Казакова, попытки сравнивать ситуации с Курилами и Крымом некорректны, так как относятся к разным политическим событиям, не имеющим между собой ничего общего.

«Крым и Курильские острова — это совершенно разные истории. Они должны рассматриваться в своём свете и решаться в соответствии с тем набором факторов и обстоятельств, которые будут складываться по этому вопросу в этом регионе. Проводить параллели между серединой XX века и началом XXI не совсем корректно и с точки зрения истории, и с точки зрения реальной ситуации», — пояснил он.

Его позицию разделяет Павел Фельдман. «Если Крым присоединился к РФ после волеизъявления местного населения, то Курилы были отданы СССР в качестве своего рода репараций за преступления фашистского режима Японии. Это была расплата за ошибочный исторический выбор властей и народа этого государства», — подчеркнул аналитик.

При этом, по его мнению, никакие заявления и призывы со стороны Киева не смогут хотя бы в малейшей степени повлиять на ситуацию с Курилами.

«Тем более что в действительности Киев мало заботят интересы его азиатских партнёров. Во главе его угла — собственный имидж на международной арене и желание угодить союзникам. Так что в целом ход Зеленского — это политическая пиар-акция, ориентированная на прозападную часть Азии. Это желание подпеть японскому правительству в важной для него теме и заручиться поддержкой довольно мощной в экономическом смысле державы», — подытожил Фельдман.