«Готовят украинцев к городским боям»: зачем США закупают для Киева бесшумные снайперские винтовки

США передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители. Соответствующий тендер опубликован на официальном портале американских госзакупок. Как отмечают аналитики, Вашингтон не остановили действия Киева, который ранее бесконтрольно раздал гражданским лицам тысячи автоматов Калашникова с военных складов. Новые винтовки, поставляемые в комплектации с глушителями, имеют все шансы оказаться на «витрине» чёрных торговцев оружием в даркнете, подчёркивают эксперты.

Контракт на поставку 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, 120 магазинов к ним, оптических прицелов и патронов опубликовало посольство США в Киеве. С винтовками приедут и глушители — для ведения бесшумной стрельбы. Стоимость контракта составила $695 тыс. Получателями оружия указаны полиция и пограничная служба Украины. Контракт опубликован 17 июня.

«В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International .338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов .338 Lapua Magnum для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины», — говорится в документации тендера.

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Винтовки безвозмездно передадут в рамках проектов «Укрепление потенциала государственной пограничной службы Украины по охране северных и восточных границ Украины» и «Поддержка устойчивой реформы Национальной полиции Украины».

Зачем полиции винтовки

Оружейный бренд Accuracy International основан в Великобритании, но корни у него немецкие: материнская компания — завод Heckler & Koch, наследник знаменитого Mauser.

Товар на рынке востребован и уже предлагается в русскоязычном сегменте интернета — продавец обещает поставку в течение шести месяцев и просит 1,2 млн рублей за штуку.

О том, для каких задач предназначены такие винтовки и зачем они украинской полиции, RT на условиях анонимности объяснил отставной снайпер ГРУ Минобороны с опытом службы в горячих точках.

«Данная винтовка с патроном Magnum 338-го калибра предназначена для ведения высокоточной стрельбы с большой дистанции, — говорит военный. — Обычным полицейским такие винтовки не нужны. Полиция же не ходит по дворам со снайперскими винтовками с глушителями наперевес и не «снимает» алкоголиков, которые пьют коктейли в парке».

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Такое оружие поставляется исключительно спецподразделениям, в чьи задачи входит освобождение заложников, контртеррористические операции, где требуется высокая точность поражения целей, считает собеседник RT. По его мнению, закупка такого оружия означает, что украинцы готовятся к городским боям.

«Я полагаю, что американцы готовят украинцев к городским боям, — говорит экс-сотрудник ГРУ. — Для этого их заранее снабжают крупнокалиберными снайперскими комплексами. И городские склады будут заполнены этим оружием. И часть личного состава, не исключено, уже обучается ведению городского боя с применением высокоточного оружия».

Государственный заказчик отметил в тендерной документации необходимость срочной поставки оружия. Нашёлся только один продавец, который обещал, что сможет отгрузить винтовки в течение 30 дней, а в течение ещё 90 дней — полный объём патронов к ним. Им оказалась американская охранная компания Goldbelt Security.

По словам авторов заказа, огромные масштабы американской и международной помощи украинским военным и правоохранительным органам привели к дефициту материалов и длительным задержкам в поставках многих товаров, пользующихся большим спросом, и только у Goldbelt оказался нужный объём продукции.

Право списания

Тем временем российские военные эксперты опасаются, что оружие окажется на чёрном рынке.

«Эти винтовки предназначаются для специальных подразделений, в том числе полицейских спецподразделений. Они поражают даже легкобронированную технику, — говорит подполковник в отставке, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. — Но учитывая, что сейчас идут полномасштабные боевые действия, я сомневаюсь, что винтовки эти вообще дойдут до полиции».

Велика вероятность, что оружие сначала окажется в регулярных частях украинской армии, говорит Кнутов, а уже затем всплывёт на чёрном рынке.

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«Украина набита оружием, и, судя по информации из СМИ и интернет-источников, нечистые на руку офицеры и сержантский состав ВСУ торгуют полученным у Запада вооружением, — продолжает Кнутов. — Для этого много не надо: достаточно обладать правом списания оружия. Какой-нибудь офицер напишет, что винтовка утеряна в бою или повреждена и подлежит списанию. А через пару недель эта винтовка всплывёт где-нибудь в Польше».

Ранее RT опубликовал расследование, в котором поясняется, как украинские военнослужащие продают полученное от НАТО оружие в даркнете.

Беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих дронов Phoenix Ghost.

А в начале июля в международных СМИ появилась информация, что украинские военные продали покупателям из России две САУ CAESAR, которые получили от Франции.

Пояснения США о том, что винтовки поставляются для «укрепления оборонного потенциала» полиции, контрастируют с теми действиями, которые предпринимает официальный Киев в области обращения с оружием, считают эксперты.

В первые дни военных действий власти Киева раздали всем желающим горожанам несколько тысяч единиц стрелкового оружия.

Кадры, как с бортов КамАЗов выдают всем гражданским автоматы Калашникова, облетели мировые СМИ. Но у экспертов уже тогда возникли опасения, что часть оружия попадёт на чёрный рынок, потому что выдавали его бесконтрольно. Кроме того, оружие могло попасть в руки бандитов — а значит, можно ожидать всплеска преступности.