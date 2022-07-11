Глава СНБО Украины считает, что оружие Запада поможет Киеву «менять ход» военных действий

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киев с помощью оружия, поставленного странами НАТО, «меняет ход» противостояния.
Глава СНБО Украины считает, что оружие Запада поможет Киеву «менять ход» военных действий
  • AP

«Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы ещё не начинали!» — приводит его сообщение РИА Новости.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».

В Кремле напомнили, что потенциал России «настолько велик», что лишь незначительная его часть задействуется в ходе специальной военной операции.

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