Глава СНБО Украины считает, что оружие Запада поможет Киеву «менять ход» военных действий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киев с помощью оружия, поставленного странами НАТО, «меняет ход» противостояния.

«Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы ещё не начинали!» — приводит его сообщение РИА Новости.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».

В Кремле напомнили, что потенциал России «настолько велик», что лишь незначительная его часть задействуется в ходе специальной военной операции.