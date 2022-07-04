Работа миссии сведена к минимуму: как в МИД РФ оценили шаги Болгарии по высылке российских дипломатов

Правительство Болгарии свело к минимуму работу российского посольства в Софии, сделав её практически невозможной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что персонами нон грата в основном были объявлены именно технические сотрудники. Таким образом, пояснила Захарова, остро встал вопрос охраны и обеспечения безопасности диппредставительства. Как сообщили в посольстве РФ в Софии, покинуть Болгарию по распоряжению властей страны были вынуждены 70 сотрудников дипмиссии вместе с семьями. Между тем решение болгарского правительства осудил президент страны Румен Радев. Эксперты считают, что акция с высылкой дипломатов стала примером того, как болгарские политики пытаются снискать одобрение Брюсселя и Вашингтона, принося в жертву интересы собственного государства.

Власти Болгарии, предписав ряду российских дипломатов покинуть страну, свели работу посольства РФ в Софии к нулю. Об этом 3 июля в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное…, а какое-либо функционирование диппредставительства», — сказала она.

При этом, отметила Захарова, среди тех, кто был объявлен болгарским правительством персонами нон грата, преобладают технические сотрудники посольства.

«То есть они выгнали, как они об этом заявили, огромное количество именно технических сотрудников… Удар-то нанесён по той части, которая делает невозможным технологическое, техническое обеспечение работы дипломатического ведомства», — указала официальный представитель МИД РФ.

Всё это обострило вопрос охраны и обеспечения безопасности российского посольства, добавила Захарова.

Как сообщили ТАСС в дипмиссии РФ в Софии 3 июля, страну были вынуждены покинуть около 160 россиян — сотрудники дипкорпуса и члены их семей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Отношения на разрыв

О решении выдворить российских дипломатов якобы за шпионаж руководство Болгарии сообщило 28 июня.

«Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны», — заявил в эфире Болгарского национального телевидения исполняющий обязанности премьер-министра Кирил Петков, добавив, что решение болгарского правительства якобы не является проявлением агрессии по отношению к русскому народу.

Примечательно, что Петков объявил о решении выслать россиян после того, как парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия ему самому и его правительству. Тогда в произошедшем Петков обвинил не только лидеров оппозиции, но и посла РФ Элеонору Митрофанову. В чём заключалась роль российского посла в провале политики правительства Петкова, он не пояснил, однако меньше чем через неделю теперь уже исполняющий обязанности премьера Болгарии Кирил Петков (новый состав правительства должен быть сформирован до 8 июля) объявил о высылке из страны представителей российского дипломатического корпуса.

Руководство российского посольства отреагировало на действия болгарских властей, назвав их «абсолютно необоснованным и провокационным актом», который подрывает основу российско-болгарских отношений. В связи с этим посол РФ Элеонора Митрофанова 30 июня призвала МИД Болгарии отозвать ноты, содержащие поимённый список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии.

«В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжёлые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону», — говорится в заявлении посла, размещённом на сайте дипмиссии.

Однако в болгарском внешнеполитическом ведомстве отклонили призыв Митрофановой, и решение о высылке дипломатов осталось в силе.

И.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков

AP

Между тем в Брюсселе поддержали решение болгарского правительства, принятое в отношении российских дипломатов, заявив, что оно якобы полностью соответствует международному праву. Одновременно Внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, в котором осудила предупреждение России о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией.

«Европейский Союз сожалеет о необоснованной угрозе со стороны Российской Федерации разорвать дипломатические отношения с Болгарией… Европейский Союз выражает полную поддержку и солидарность с Болгарией в этих обстоятельствах», — следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

В интересах безопасности

Вместе с тем распоряжение нынешнего руководства Болгарии о выдворении российских дипломатов не нашло широкого одобрения в стране. Так, президент республики Румен Радев, выступая 30 июня на пресс-конференции в Мадриде, заявил, что в сложившейся ситуации ответственность несёт именно болгарское правительство. В своём выступлении он подчеркнул, что в администрацию президента никаких докладов Государственного агентства национальной безопасности по вопросу выдворения россиян не поступало.

В тот же день Радев на своей странице в Facebook* обратился к правительству с призывом обсудить российско-болгарскую дипломатическую проблему. По его словам, власти должны оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях «и принять решение,.. (которое будет. — RT) отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России».

Своё недовольство действиями властей выразило и население страны. 1 июля СМИ сообщили о том, что у российского посольства и храма-памятника Александру Невскому в Софии прошли акции в поддержку российских дипломатов. Участники мероприятий требовали прекратить конфронтацию с Россией, отменить высылку представителей российского посольства и призвали правительство страны не допустить превращения Болгарии в антироссийскую зону.

«Утрата исторической памяти»

Опрошенные RT отмечают, что нынешняя высылка российских дипломатов является абсолютно неправомерной и не имеющей под собой оснований, так как никаких доказательств незаконной деятельности сотрудников дипмиссии предоставлено не было.

«Это откровенно недружественная акция, которая негативным образом скажется в первую очередь на интересах самой Болгарии, так как страна имеет довольно тесные экономические связи с РФ. К тому же наши отношения уходят корнями в глубь истории, и Россия неоднократно оказывала Болгарии разностороннюю помощь. Так что известные шаги Софии демонстрируют ещё и утрату исторической памяти», — подчеркнул в беседе с RT сенатор Константин Долгов.

В свою очередь, политолог Юрий Бондаренко в комментарии RT назвал обвинения болгарского правительства в адрес российских дипломатов «верхом цинизма и глупости».

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«Это абсолютно ангажированный поступок и отвечать на него надо жёстко, вплоть до разрыва дипломатических отношений. России от этот хуже не будет, а вот в Болгарии негативный эффект почувствуют сразу», — сказал эксперт.

Между тем, как отметил Константин Долгов, общественное мнение в создавшейся ситуации было явно не на стороне болгарского правительства. В связи с этим он выразил надежду, что позиция Софии по отношению к РФ со временем изменится, и власти республики дистанцируются от откровенно русофобской направленности в политике страны.

«Сейчас политики пытаются выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном, пытаются показать, что они достойные последователи их курса. Ослеплённые диктуемыми из-за рубежа лозунгами, они абсолютно забывают о национальных интересах страны, ставя под удар собственных граждан», — резюмировал сенатор.

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