МИД Болгарии отклонил ноту посольства России о высылке 70 российских дипломатов

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МИД Болгарии отклонил ноту посольства России, решение об отзыве 70 российских дипломатов и сотрудников российских дипломатических представительств из страны осталось в силе.
МИД Болгарии отклонил ноту посольства России о высылке 70 российских дипломатов
  • © Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.

Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией из-за массовой высылки оттуда российских дипломатов.

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