Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.

Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Софии.

«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — сказали там.

Ранее парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

Петков после того, как парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им правительству, заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии: «Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова».

Как позднее с иронией отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «в списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки».