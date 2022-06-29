Захарова: решение Болгарии о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил

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Решение Болгарии о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: решение Болгарии о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил
  • РИА Новости

«Сделано это не в интересах Болгарии и не в интересах граждан Болгарии. Это сделано по заказу внешних сил», — заявила Захарова.

По её словам, эти внешние силы под фальшивыми предлогами стремятся «стравить» страны Европы с Россией, цинично манипулируют несамостоятельными правительствами и политиками.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников посольства России.

В МИД России заявили о готовности ответить на данное решение.

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