Захарова: решение Болгарии о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил

Решение Болгарии о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сделано это не в интересах Болгарии и не в интересах граждан Болгарии. Это сделано по заказу внешних сил», — заявила Захарова.

По её словам, эти внешние силы под фальшивыми предлогами стремятся «стравить» страны Европы с Россией, цинично манипулируют несамостоятельными правительствами и политиками.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников посольства России.

В МИД России заявили о готовности ответить на данное решение.