«Будет при необходимости докладываться президенту»: Песков заявил о рассмотрении МИД РФ ситуации с посольством в Софии

Пресс-секретарь президента России заявил, что вопрос о возможном закрытии посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться в МИД России. В свою очередь, посол России в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что намерена поставить вопрос о закрытии дипмиссии в Болгарии, где ранее заявили о высылке 70 российских дипломатов. В МИД РФ уточнили, что если это решение не будет пересмотрено, то в Москве могут изучить вопрос о сохранении дипломатического присутствия в Болгарии, а также о продолжении работы болгарской дипмиссии в России.

МИД России рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства России в Болгарии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Напомним, 28 июня в российском посольстве в Софии заявили о планах болгарского руководства выслать 70 дипломатов и представителей технического персонала. Причиной этого решения в Софии назвали якобы работу подлежащих высылке дипломатов на спецслужбы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 29 июня заявила, что решение о высылке российских дипломатов принято по заказу внешних сил, которые под фальшивыми предлогами стремятся «стравить» страны Европы с Россией.

Позднее российское посольство направило в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов до 12:00 (совпадает с мск) 1 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что решение о высылке российских дипломатов не будет пересмотрено.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова 1 июля также заявила, что намерена поставить перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Болгарии. Она отметила, что в болгарском МИД проигнорировали обращение российской стороны.

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«В связи с этим незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечёт закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжёлые последствия этого шага лежит на правительстве Кирила Петкова», — приводит её слова ТАСС.

Замглавы МИД Александр Грушко позднее заявил, что вокруг российского посольства в Болгарии сформировалась сложная ситуация. Как сказал дипломат в беседе РИА Новости, действия Софии носят недружественный характер.

Грушко допустил, что в случае сохранения в силе решения о высылке дипломатов, в Москве рассмотрят вопрос о сохранении дипломатического присутствия в Болгарии и дальнейшей работы болгарской дипмиссии в России.

«Поэтому мы предупредили, что если это решение не будет пересмотрено, то тогда перед руководством РФ будет поставлен вопрос о самом сохранении нашего дипломатического присутствия и необходимости болгарского дипломатического присутствия здесь», — цитирует Грушко РИА Новости.

Послание Зеленского Путину

В ходе беседы с журналистами 1 июля Дмитрий Песков также ответил на вопрос о послании от президента Украины Владимира Зеленского, которое передал Владимиру Путину президент Индонезии Джоко Видодо в ходе его визита в Москву 30 июня.

«Речь не идёт о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента не уточнил, в каком именно формате Видодо передал информацию Путину.

Непосредственно 29 июня Песков подтвердил передачу послания от Зеленского президенту России, отметив, что содержание сообщения ему неизвестно.

Сам Видодо также подтвердил эту инфомацию в ходе пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с Путиным. Наряду с этим Видодо выразил готовность поспособствовать налаживанию отношений между сторонами.

Поставки СПГ по «Сахалину — 2»

Песков также заявил, что оснований для остановки поставок СПГ через «Сахалин — 2» в связи с недавним указом Владимира Путина нет.

Напомним, что в четверг, 30 июня, президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператор «Сахалина — 2» будет заменён на российское юрлицо, а имущество прежнего оператора, совместного предприятия Sakhalin Energy, будет передано новой компании.

«Пока мы не видим никаких оснований для этого. Тем более с учётом тех процедур, которые будут выполнены в соответствии с указом», — заявил Песков, отвечая на вопрос о вероятности остановки поставок по «Сахалину — 2».

Говоря о том, может ли указ по «Сахалину — 2» стать примером для национализации других компаний с участием России, Песков ответил, что общей тенденции на этот счёт быть не может, каждый случай нужно рассматривать отдельно.