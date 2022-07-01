Посол России поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии

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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что из-за действий болгарских властей будет вынуждена поставить перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии.
Посол России поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии
  • Gettyimages.ru
  • © Georgi Paleykov/NurPhoto

Как сообщает РИА Новости, соответствующие заявление посла было опубликовано в соцсетях российской дипмиссии.

«К сожалению, наше обращение в Министерство иностранных дел Болгарии было проигнорировано. В связи с этим намерена незамедлительно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечёт за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве», — заявила Митрофанова.

Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и других работников посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.

Позднее Митрофанова заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией из-за массовой высылки оттуда российских дипломатов. В ЕС прокомментировали возможность разрыва дипотношений между Россией и Болгарией.

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