В ЕС прокомментировали возможность разрыва дипотношений между Россией и Болгарией

Внешнеполитическая служба Европейского союза прокомментировали возможность разрыва дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

Как отметили в ведомстве, Евросоюз сожалеет о «необоснованной угрозе России» разорвать дипломатические отношения с Болгарией.

«Евросоюз сожалеет о необоснованной угрозе Российской Федерации разорвать дипломатические отношения с Болгарией в ответ на решение Болгарии, полностью соответствующее международному праву, выслать 70 сотрудников российского посольства, которые действовали в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Европейский союз полностью солидарен с Болгарией.

Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.

Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией из-за массовой высылки оттуда российских дипломатов.