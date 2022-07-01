Песков прокомментировал информацию о возможном закрытии посольства России в Болгарии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности закрытия посольства России в Болгарии будет рассматриваться МИД и при необходимости информация будет докладываться президенту.
Песков прокомментировал информацию о возможном закрытии посольства России в Болгарии
  • © Посольство Российской Федерации в Республике Болгария

«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и других работников посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.

При этом посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что из-за действий болгарских властей будет вынуждена поставить перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии.

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