Песков прокомментировал информацию о возможном закрытии посольства России в Болгарии
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«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и других работников посольства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.
При этом посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что из-за действий болгарских властей будет вынуждена поставить перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии.