Песков заявил, что ВС России наносят удары только по военным объектам Украины

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Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине наносят удары только по военным объектам и местам обучения наёмников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что ВС России наносят удары только по военным объектам Украины
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Я хочу вам ещё раз напомнить слова президента России и главнокомандующего о том, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям, гражданской инфраструктуре», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что российские военные наносят удары по складам военной амуниции, предприятиям, местам сосредоточения, тренировки и обучения наёмников, в том числе иностранных наёмников и националистических элементов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации.

Он отметил, что российские войска достигают поставленных целей.

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