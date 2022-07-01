Песков заявил, что ВС России наносят удары только по военным объектам Украины

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине наносят удары только по военным объектам и местам обучения наёмников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я хочу вам ещё раз напомнить слова президента России и главнокомандующего о том, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям, гражданской инфраструктуре», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что российские военные наносят удары по складам военной амуниции, предприятиям, местам сосредоточения, тренировки и обучения наёмников, в том числе иностранных наёмников и националистических элементов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации.

Он отметил, что российские войска достигают поставленных целей.