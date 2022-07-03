Захарова: Болгария сделала работу российской дипмиссии в Софии невозможной

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Болгарское правительство свело к нулю возможность работы российского диппредставительства в Софии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Болгария сделала работу российской дипмиссии в Софии невозможной
  • РИА Новости

«Мы сказали, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное <…>, а какое-либо функционирование диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

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