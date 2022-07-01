Постпред Чижов назвал поспешными выводы о разрыве дипотношений с Болгарией

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Решение Софии о высылке российских дипломатов более чем странное, однако не стоит пока делать поспешных выводов о разрыве дипломатических отношений с Болгарией, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов в эфире «России 24».
Постпред Чижов назвал поспешными выводы о разрыве дипотношений с Болгарией
  • Gettyimages.ru
  • © Ibrahim Suha Derbent

«Это более чем странное решение, которое не вписывается ни в какие разумные рамки, было принято уже фактически отставным премьер-министром Петковым, и, насколько я слышал, в Софии идут бурные дискуссии относительно его законности», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

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