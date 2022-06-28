«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США»: МИД России внёс в стоп-лист супругу и дочь Байдена

Москва в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 25 американских граждан, среди которых супруга и дочь президента США Джилл и Эшли Байден. Также рестрикции затронули ещё 23 граждан США, ответственных за формирование русофобского курса Вашингтона. В частности, под ответные российские ограничения подпали члены конгресса от республиканской партии Чарльз Грассли и Митч Макконнелл, бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер, экс-глава управления политики и внедрения экономических санкций Госдепа Эдвард Фишман и другие деятели.

Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры расширило американский стоп-лист ещё на 25 человек. Под ограничительные меры подпали граждане США, ответственные за формирование русофобского курса, а также члены семьи американского президента Джо Байдена.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы «Макфол — Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Под ответные российские санкции, в частности, подпали Джилл и Эшли Байден (супруга и дочь Джо Байдена), члены конгресса от республиканской партии Чарльз Грассли и Митч Макконнелл, бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер, а также экс-глава управления политики и внедрения экономических санкций Госдепа Эдвард Фишман.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT указал, что в список вошли представители США, занимающиеся русофобской политикой.

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«Подбор кандидатов в этот список сложным не был. В него включены те лица, которые занимаются антироссийской политикой. В конце концов, для чего Россию посещать тем личностям, которые страдают серьёзной болезнью, которая называется «русофобия», — сказал он.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, эта ответная мера «даёт понять отношение России к тем, кто слишком рьяно бросает камни из-за океана и заставляет это делать другие страны».

Москва вводит персональные санкции в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц в качестве ответа на серию беспрецедентных американских рестрикций, в том числе запрещающих въезд в Соединённые Штаты для высших должностных лиц РФ.

Так, 15 марта МИД России внёс в стоп-лист Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина, председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, бывшего пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, заместителя помощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха, директора Агентства по международному развитию Саманту Пауэрс, сына президента США Хантера Байдена, экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, первого заместителя министра финансов Адевейла Адейемо, президента и председателя совета директоров Экспортно-импортного банка Рету Джо Льюис.

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — поясняли на Смоленской площади.

В дальнейшем список граждан США, подпавших под персональные санкции, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию, ещё несколько раз расширялся. По состоянию на 28 июня в стоп-лист включены 1048 американцев.

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Россия всегда руководствуется принципом взаимности и принципом зеркальности в контексте санкционных списков, пояснил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк.

«Американцы крайне ангажированы в этом смысле, они будут пытаться говорить о том, что наши ответные санкции не обоснованы, хотя по факту именно американцы каждый раз раскручивают санкционный маховик... То, что мы расширили санкционный список против ряда граждан США, является абсолютно правильным, это практика должна и дальше быть реализована», — заявил политолог.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил, что Москва хладнокровно подходит к вопросу введения ответных санкций: «Наша реакция закономерная, здесь нет ничего экстраординарного».