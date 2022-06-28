МИД России внёс жену и дочь Байдена и ряд других граждан США в стоп-лист

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Министерство иностранных дел расширило список санкционных лиц в ответ на рестрикции со стороны Соединённых Штатов.
МИД России внёс жену и дочь Байдена и ряд других граждан США в стоп-лист
  • РИА Новости

Об этом заявили в ведомстве.

В частности, в стоп-лист включены 25 американских граждан. В том числе речь идёт об ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, «участников т. н. группы Макфол — Ермак», занимающейся разработкой рекомендаций относительно антироссийских санкций.

Кроме того, в стоп-лист внесли супругу и дочь президента США Джо Байдена. 

6 июня российский МИД внёс в санкционный перечень отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.

Также персональные рестрикции были введены в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.

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