МИД России внёс жену и дочь Байдена и ряд других граждан США в стоп-лист

Министерство иностранных дел расширило список санкционных лиц в ответ на рестрикции со стороны Соединённых Штатов.

Об этом заявили в ведомстве.

В частности, в стоп-лист включены 25 американских граждан. В том числе речь идёт об ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, «участников т. н. группы Макфол — Ермак», занимающейся разработкой рекомендаций относительно антироссийских санкций.

Кроме того, в стоп-лист внесли супругу и дочь президента США Джо Байдена.

6 июня российский МИД внёс в санкционный перечень отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.

Также персональные рестрикции были введены в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.