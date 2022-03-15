Россия ввела санкции против президента США Байдена

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Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

Об этом информирует Министерство иностранных дел России.

Также ограничительные меры введены в отношении главы Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, в российский стоп-лист вошли помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и ряд других высших должностных лиц США.

Такие меры приняты в ответ на серию беспрецедентных санкций в отношении России.

Ранее Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.

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