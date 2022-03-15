Россия ввела санкции против президента США Байдена
Об этом информирует Министерство иностранных дел России.
Также ограничительные меры введены в отношении главы Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Кроме того, в российский стоп-лист вошли помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и ряд других высших должностных лиц США.
Такие меры приняты в ответ на серию беспрецедентных санкций в отношении России.
Ранее Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.