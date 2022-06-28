В Совфеде поддержали расширение МИД России санкционного списка против ряда граждан США
- РИА Новости
«Безусловно, это ответ на санкции со стороны США. Подбор кандидатов в этот список сложным не был. В него включены те лица, которые занимаются антироссийской политикой. В конце концов, для чего Россию посещать тем личностям, которые страдают серьёзной болезнью, которая называется «русофобия», — подчеркнул парламентарий.
Ранее в МИД России расширили список санкционных лиц в ответ на рестрикции со стороны США.