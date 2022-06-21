«Длительная политическая турбулентность»: как результаты парламентских выборов во Франции могут повлиять на курс страны

Во Франции пропрезидентская коалиция «Вместе!» не смогла получить абсолютного большинства в Нацсобрании страны по итогам второго тура парламентских выборов. Ведущей оппозиционной силой в нижней палате стал «Новый народный экологический и социальный союз». Правая партия «Национальное объединение» заняла третье место, значительно усилив свои позиции. При этом премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что такая ситуация «несёт в себе риски» для Пятой республики. По мнению экспертов, изменения в составе Нацсобрания значительно ограничат возможности Макрона на посту президента. В то же время аналитики прогнозируют, что лидер государства попытается сохранить свой внешнеполитический курс.

Во Франции пропрезидентская коалиция «Вместе!» не смогла получить абсолютного большинства в Национальном собрании страны по итогам второго тура парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные МВД республики.

Формально коалиция победила во втором туре, набрав 38,57%, и получила 245 депутатских мест по итогам двух раундов избирательного процесса. Этот результат означает утрату пропрезидентской политической силой абсолютного большинства (289 мандатов из 577), необходимого для принятия решений в нижней палате. Напомним, по итогам парламентских выборов 2017 года движение «Республика идёт вперёд» главы Франции Эммануэля Макрона получила 308 мест в Нацсобрании, ещё 42 мандата имели представители союзной партии «Демократическое движение».

Ведущей оппозиционной силой в нижней палате французского парламента по итогам второго тура стал «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона с 31,6%, обеспечив себе по итогам двух туров 131 место в Нацсобрании.

Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла третье место и получила 89 мандатов, значительно усилив свои позиции — более чем в десять раз по сравнению с результатами парламентских выборов 2017 года.

Правоцентристские «Республиканцы» стали обладателями 61 места в Нацсобрании.

Явка во втором туре парламентских выборов, по данным МВД Франции, составила 38,11%.

Как заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн в Матиньонском дворце, отсутствие абсолютного большинства в Нацсобрании у президентского блока «Вместе!» представляет угрозу для страны.

«Никогда ещё Национальная ассамблея не видела такого состава при Пятой республике, — заявила Борн. — Эта ситуация несёт в себе риски для нашей страны, учитывая риски, с которыми мы сталкиваемся как внутри, так и вне страны. Мы должны уважать это голосование и вынести из него уроки, мы должны взять за него особую ответственность. С завтрашнего дня мы будем работать над тем, чтобы создать рабочее большинство. Нет иного пути, чтобы управлять страной и проводить необходимые реформы».

«Показать несогласие»

Между тем Жан-Люк Меланшон заявил, что его политическая сила одержала победу над Эммануэлем Макроном, поскольку у президентской коалиции нет абсолютного большинства в Нацсобрании.

«С новыми вызовами мы будем бороться с невиданной силой. Мы победили Макрона. У него нет большинства, — написал Меланшон на своей странице в Twitter. — У президентской партии полный разгром. Мы смогли достигнуть политической цели, которую мы себе поставили меньше месяца назад: свалить того, кто с таким высокомерием выворачивал руки всей стране».

Марин Ле Пен также назвала результаты парламентских выборов «победой», которая принадлежит французскому народу.

«Это победа всего французского народа. Сегодня он вернул себе контроль над своей судьбой, лишив президента Эммануэля Макрона большинства. Это ваша победа!» — заявила она в своём Twitter.

Второй тур парламентских выборов во Франции

AP

© Jean-Francois Badias

В то же время французские СМИ задаются вопросом, находится ли правительство в опасности в сложившихся обстоятельствах. Как отмечает в своём материале телеканал BFMTV, из-за того, что после парламентских выборов президентской коалиции не удалось набрать абсолютное большинство в Нацсобрании, она «оказалась перед возможностью разногласий в Национальной ассамблее… и возможным выражением вотума недоверия».

«Эта возможность, записанная в ст. 49 Конституции, является главным средством парламентариев донести своё несогласие до правительства. Необходимо 58 депутатов, чтобы силы оппозиции могли вынести вотум недоверия, что могут сделать партии «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes), «Национальное объединение» и «Республиканцы». Этот механизм используется, чтобы показать несогласие, но может даже в теории привести к отставке правительства», — отмечается в статье на сайте BFMTV.

Внутриполитический контекст

По мнению руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, результаты парламентских выборов во Франции и изменения в Национальном собрании, которые за этим последуют, значительно ограничат возможности Эммануэля Макрона на посту президента страны.

«Это сильно сузит спектр тех инструментов и мер, которые ранее были доступны французскому лидеру. У него останется намного меньше пространства для манёвра. При этом назначенное правительство в целом сохраняется, но те министры, которые не были переизбраны, будут вынуждены уйти в отставку, как, например, глава Министерства здравоохранения Брижит Бургиньон», — заявил аналитик в беседе с RT.

Как считает Рубинский, главная причина того, что президентский блок не смог набрать абсолютного большинства в Национальном собрании, кроется в разочаровании большей части населения политикой Макрона.

«Недовольна его курсом в первую очередь молодёжь, которой пришлось терпеть ограничения, связанные с пандемией COVID-19. На отношение к президенту и его политической силе влияют и активность массового движения «Жёлтые жилеты» и другие протесты, в частности связанные с реформами пенсионной системы, а также структурными изменениями в полиции и в области безопасности», — сказал эксперт.

По мнению Рубинского, недовольство значительной части населения политикой Макрона также обеспечило успех партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на парламентских выборах.

«Эта политическая сила впервые стала третьей по значимости. Это говорит о том, что во Франции правая повестка набирает вес, количество евроскептиков увеличивается, как и сторонников следования национальным интересам страны», — заявил аналитик.

Также по теме «Новое политическое сожительство»: как победа Макрона на президентских выборах может повлиять на курс Франции Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, набрав более 58% голосов. Он обошёл свою соперницу — руководителя...

Рубинский также прокомментировал слова французского премьер-министра о рисках для страны из-за сложившейся ситуации вокруг результатов выборов.

«Элизабет Борн констатирует показательный симптом того, что неудача пропрезидентской коалиции, которая не смога получить абсолютное большинство в Нацсобрании, — это чувствительный удар для Макрона. Коалиция будет вынуждена призывать партию республиканцев к поддержке нынешнего правительства, идти на компромиссы, чтобы организовать рабочее большинство в нижней палате», — отметил аналитик.

Впрочем, Рубинский напомнил, что ситуация, которая возникла сейчас после парламентских выборов во Франции, связанная с отсутствием абсолютного большинства за президентским блоком в Нацсобрании, не беспрецедентная.

«В истории Пятой республики уже бывали такие случаи, когда президент не мог обеспечить абсолютное большинство своих сторонников в Нацсобрании, на которое должно опираться назначенное правительство. Так было в 1988 году при президенте Франсуа Миттеране, который тогда так же, как и Макрон, переизбрался на второй срок. Его назначенный премьер-министр должен был искать при обсуждении законопроектов поддержки оппозиционных групп слева или справа. Тогда к особой трагедии это не привело», — отметил аналитик.

Однако, как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, Макрон оказался сейчас в менее выигрышном положении.

«В условиях кризиса и стремительно растущей инфляции, подорожания энергоносителей и в целом повышения цен французское общество нуждается в оперативной системе принятия политических решений. Но тот расклад, который сегодня отмечается в нижней палате парламента, блокирует возможность принятия антикризисных мер и обещает Франции период очень длительной политической турбулентности, которая будет выражаться в борьбе между президентом и оппозиционными силами в Нацсобрании», — заявил эксперт в беседе с RT.

Президент Франции Эммануэль Макрон

AP

© Gonzalo Fuentes

По мнению Рубинского, политические силы под руководством Меланшона и Ле Пен не пойдут ни на какие компромиссы с президентским блоком, а также друг с другом.

«У них слишком разные политические программы. «Новый народный экологический и социальный союз» и «Национальное объединение» получили солидное представительство в нижней палате парламента, однако Меланшон не может объединиться с Ле Пен. Но создать альтернативное большинство может блок Макрона вместе с республиканцами», — считает аналитик.

Как отметил Рубинский, новый состав Нацсобрания будет сосредоточен на вопросах проведения реформ.

«Прежде всего это проблема покупательной способности в условиях усилившейся инфляции, вопросы закона и порядка, борьбы с преступностью, экстремизмом и терроризмом. В повестке будут и медицина в условиях ковидной пандемии, а также образование», — уверен эксперт.

Влияние на внешнеполитический курс

Как отметил Павел Фельдман, перестановки в нижней палате парламента повлияют и на внешнеполитический курс Франции. По его словам, все три ведущие политические силы, которые получили больше всего мест в Нацсобрании, «идеологически очень сильно разнятся», поэтому прийти к какому-либо компромиссу им будет очень сложно.

«У блока Макрона не будет абсолютного большинства в Национальном собрании. И теперь, чтобы провести любую внешнеполитическую инициативу через нижнюю палату парламента, Макрону придётся предпринимать нечеловеческие усилия, договариваясь с представителями оппозиции, которые совершенно по-другому оценивают, в частности, ситуацию на Украине и оптимальную модель взаимоотношений Парижа и Москвы. По крайней мере, теперь добиваться поставок вооружений для ВСУ Макрону будет значительно тяжелее», — считает Фельдман.

При этом эксперт полагает, что даже при всех сложностях современной международной обстановки и текущих внутриполитических изменениях во Франции между президентом России и Макроном сохранится «достаточно высокий уровень взаимопонимания».

«С учётом того что теперь в нижнюю палату парламента придёт намного больше представителей «Национального объединения», настроенных на более прагматичный и трезвый диалог с Москвой и более осторожную политику в отношении поддержки Украины, можно предположить, что Макрон может более активно выстраивать диалог с российским руководством. И скорее всего, он посетит Москву, а телефонные звонки президенту России будут продолжаться с прежней регулярностью», — заявил Фельдман.

Впрочем, Юрий Рубинский считает, что, несмотря на возможное формальное увеличение контактов с Россией, Макрон всё же будет пытаться максимально сохранить свой внешнеполитический курс, касающийся украинского вопроса.