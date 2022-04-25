«Новое политическое сожительство»: как победа Макрона на президентских выборах может повлиять на курс Франции

Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, набрав более 58% голосов. Он обошёл свою соперницу — руководителя правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая получила более 41%. Макрон заявил, что теперь он «президент от всех французов», признав при этом, что тех, кто сделал выбор «в пользу крайне правых сил», к этому привели «злость и несогласие». В свою очередь, Ле Пен назвала свой результат на выборах «яркой победой». По мнению экспертов, выигрыш Макрона в избирательном процессе ещё не означает, что он сможет реализовать свою предвыборную программу. Политическая судьба Макрона будет зависеть от того, удастся ли ему сохранить большинство в парламенте, в чём нет уверенности, отмечают аналитики.

Во Франции подвели предварительные итоги президентских выборов. Победу одержал Эммануэль Макрон с результатом более 58% голосов. Его соперница — руководитель правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала более 41%.

Как сообщает французское Министерство внутренних дел, на 17:00 24 апреля (18:00 мск) явка на выборах составила 63,23%.

Макрона поздравили с переизбранием мировые лидеры, в частности президент России Владимир Путин, глава США Джо Байден, канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Объявив о том, что грядут «неспокойные», но «исторические» годы, Макрон в своей речи вечером 24 апреля заявил, что у него «амбициозный проект», который касается всех французов.

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«Теперь я больше не кандидат от одного лагеря, я президент от всех французов. Я знаю, что многих наших сограждан, которые сегодня сделали выбор в пользу крайне правых сил, к тому, чтобы проголосовать за этот проект, привели злость и несогласие, и на них тоже нужно дать ответ. За это буду отвечать я и те, кто меня окружает», — отметил он.

В свою очередь, Марин Ле Пен прокомментировала свой результат на выборах, назвав его «яркой победой». По её словам, «несмотря на две недели, когда царили недобросовестные, жёсткие методы», идеи, которые представляет глава партии «Национальное объединение» и её сторонники, «достигают вершин».

«Я боюсь, что новый срок по жестоким методам будет похож на предыдущий. Чтобы избежать узурпации власти некоторыми, я буду активнее, чем когда-либо, продолжать мою деятельность ради Франции и французов со всей энергией, упорством и любовью, которые вы во мне знаете», — заявила Ле Пен, подчеркнув, что начинает «большую предвыборную битву» перед парламентскими выборами.

Как заявила глава партии «Национальное объединение», она намерена объединить всех, «кто хочет собраться с силами против Эммануэля Макрона, откуда они бы ни были».

Результаты французских выборов прокомментировали в Совете Федерации РФ. Как отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, Макрон победил «скорее на отрицании избирателями Ле Пен, нежели на собственных успехах».

«Две пятых этих избирателей, уже вторые президентские выборы подряд отказывающих в доверии к традиционной политике, — признак сохраняющегося общественного раскола», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Елисейский дворец

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© Daniel Pier/NurPhoto

По его мнению, за неимением «внятных рецептов» по выводу из кризиса национальной экономики и решению миграционных проблем Макрон вскоре активизируется именно во внешней политике.

«Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причём с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага», — заявил Косачёв.

Позже итоги президентских выборов прокомментировал Джонсон, отметив, что победа Макрона важна для единства Запада, которое, по мнению британского премьера, абсолютно необходимо «в подходе в отношении Путина».

В ожидании правительства

По словам ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергея Фёдорова, Макрон одержал победу на выборах, поскольку во втором туре за него проголосовала большая часть французов, отдавших в первом раунде свои голоса за главу левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона. При этом, по мнению аналитика, результаты избирательного процесса показали, что многие французы «возненавидели Макрона за время его правления и во многом с ним не согласны».

«Макрон понимает, что на самом деле его политику железно поддерживает лишь треть населения, а не условные 58%, которые голосовали за него во втором туре. Поэтому единственно возможный политический курс внутри страны для него — это объединение всех французов, чтобы они поддержали программу вновь избранного президента. Отсюда появился лозунг Макрона, что он президент всех французов, который должен учитывать интересы как правых, так и левых, тех, кто голосовал против него», — заявил эксперт в беседе с RT.

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Фёдоров также отметил, что политическая судьба Макрона будет зависеть от того, удастся ли ему сохранить большинство в Национальном собрании Франции, в чём, по мнению эксперта, «нет никакой уверенности».

«Вполне возможно новое политическое сожительство президента и парламентского большинства, которое будет оппозиционным. Тогда Макрону придётся создавать коалиционное правительство, что ослабит его позиции в плане проведения реформ. Ему придётся согласовывать свой курс и намеченную политику с премьер-министром, искать компромиссы», — сказал аналитик.

По мнению руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, победа Макрона на президентских выборах ещё не означает, что он сможет реализовать свою предвыборную программу. Как отметил эксперт, несмотря на то что Ле Пен проиграла президентские выборы, она «претендует на то, чтобы стать лидером оппозиции Макрону».

«Теперь всё внимание будет направлено на реорганизацию правительства и парламентских выборов, которые пройдут уже этим летом. Удастся ли Макрону сохранить большинство для своей партии — большой вопрос. Правительство во Франции имеет очень большие полномочия. Теперь идёт борьба за то, каким будет новое большинство», — заявил аналитик в комментарии RT.

Рубинский также отметил, что по сравнению с результатами президентских выборов 2017 года, когда во второй тур также вышли Макрон и Ле Пен, на этот раз разрыв между политиками намного меньше.

Второй тур президентских выборов во Франции 24 апреля

AP

© Daniel Cole

«Пять лет назад Макрон набрал более 66% голосов, а глава партии «Национальное объединение» — почти 34%. Сейчас разрыв между ними гораздо меньше. Победа действующего президента уже не такая убедительная. Многие французы разочаровались в Макроне, хотя у него сохранилась солидная опора среди избирателей. За него голосовали наиболее успешные слои населения и те, кто выступает за глобализацию. Ле Пен поддерживали в основном жители сельской местности, пригородов, менее обеспеченные граждане», — констатировал эксперт.

Перед вторым раундом

По мнению аналитиков, позиции Макрона стали укрепляться после прошедших 20 апреля теледебатов с Ле Пен, во время которых он раскритиковал свою соперницу за якобы её связи с Россией.

«Вы зависите от российской власти и от господина Путина», — заявил Эммануэль Макрон, напомнив, что партия «Национальное объединение» в 2014 году взяла кредит у российского банка, якобы «близкого к правительству» РФ.

Ле Пен ответила, что ей пришлось обратиться в эту организацию, поскольку ни один французский банк «не хотел одалживать» ей деньги.

«Мы ежемесячно возвращаем средства, всё до копейки», — заявила она, напомнив о невыполненном обещании Макрона создать «банк демократии» для финансирования политических партий.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта призвали французов не голосовать за Ле Пен во время второго тура президентских выборов, а отдать свои голоса за Макрона, пишет Le Monde.

«Это выбор между демократическим кандидатом, который верит, что Франция сильнее, если Европейский союз будет автономным и сильным, и кандидатом от крайне правых, который открыто встаёт на сторону тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — приводит газета обращение политиков.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот призыв к французским избирателям.

«Это теперь не считается вмешательством в выборы?» — написала Захарова в Telegram.

«Позиции уже не так крепки»

Как отметил Фёдоров, Ле Пен не смогла выиграть президентские выборы во Франции, в том числе из-за обвинений в её адрес в связях с Россией.

«Но все эти заявления и доводы были явно притянуты за уши и не содержали никаких доказательств. Но это сработало, поскольку сейчас любое неосуждение России считается чуть ли не «пособничеством агрессору». А Ле Пен, хотя и осудила спецоперацию на Украине, считает, что рано или поздно надо будет договариваться с Россией», — констатировал эксперт.

Как подчеркнул Фёдоров, Макрон остаётся у власти, но его «позиции уже не так крепки».

«Ле Пен сохранит свою партию и укрепит её. Она будет однозначно крупнейшей политической фигурой на политической сцене», — отметил эксперт.

Второй тур президентских выборов во Франции 24 апреля

AP

© Bob Edme

В то же время, как считает Фёдоров, в ходе своего второго срока Макрон будет продолжать курс на дальнейшее углубление европейской интеграции.

«Неслучайно выступление Макрона вечером в день второго тура выборов сопровождалось гимном Европы. Он будет проводить политику, которая во многом согласована с ЕС. Например, он уж точно не станет вести энергетическую политику отдельно от Евросоюза, к чему призывала Марин Ле Пен», — заявил эксперт.

Фёдоров также спрогнозировал, как могут складываться отношения России и Франции при втором сроке Макрона.

«В связях двух стран ничего не изменится. С одной стороны, в основе политики Парижа лежит стремление к диалогу, но диалогу жёсткому, с нажимом на Россию. Кроме того, французская сторона продолжит поддерживать санкции ЕС, их усиление. Ждать какой-то разрядки напряжённости тут не приходится. Макрон будет продолжать контакты с российским президентом, но это не означает, что он будет с энтузиазмом налаживать отношения с РФ», — сказал он.

Фёдоров подчеркнул, что президент Франции не намерен «плыть отдельно от западных коллег против течения».

«Он будет прежде всего учитывать интересы ЕС и союзников по НАТО, пытаться говорить от лица всей Европы с Россией. Считать Макрона другом или человеком, который сильно симпатизирует РФ, не приходится», — заключил эксперт.