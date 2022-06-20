Коалиция Макрона лидирует во втором туре парламентских выборов

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона победила во втором туре выборов в парламент страны.

По результатам голосования коалиция главы государства получила 38,57%, в то время как конкурент, руководитель «Нового народного экологического и социального союза» Жан-Люк Меланшон набрал 31,6%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Франции.

Явка на втором туре парламентских выборов в стране составила 38,11%.

Между другими партиями места распределились следующим образом: «Национальное объединение» получило 17,3%, а «Республиканцы» — 6,98%.

Ранее премьер-министр страны Элизабет Борн после оглашения предварительных итогов заявила, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу. По её словам, это «неслыханно».

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