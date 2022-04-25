«Многие голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи»: Макрон переизбрался на пост президента Франции

Во Франции подвели итоги второго тура президентских выборов. Свой пост на ближайшие пять лет сохранил действующий глава государства Эммануэль Макрон, набравший 58,55% голосов. Его конкурент — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — заручилась поддержкой 41,45% французов. По её словам, этот результат демонстрирует «сильное недовольство французов нынешней системой». При этом Макрон предрёк стране «не спокойные, но исторические» времена. Во многих французских городах сложилась напряжённая обстановка ещё до объявления официальных итогов президентских выборов — ночь во Франции ознаменовалась столкновениями между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Эммануэль Макрон переизбрался на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют результаты голосования, приведённые Министерством внутренних дел Франции по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Действующий президент Пятой республики набрал во втором туре выборов 58,55% голосов, тогда как его конкурент — кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — получила поддержку со стороны 41,45% французов.

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Выступая после объявления предварительных итогов голосования, Макрон подчеркнул, что ближайшие пять лет его президентства «не будут спокойными, но будут историческими». По его словам, Франция первой из великих держав откажется от нефти, газа и угля.

«Спасибо всем, кто оказал мне доверие в первом, а затем и во втором туре, чтобы реализовать наш проект более независимой Франции, более сильной Европы. За счёт глубоких изменений и инвестиций мы продолжим добиваться конкретного прогресса для каждого, освободив творчество и инновации в нашей стране, и сделаем Францию великой экологической державой», — сказал Макрон, чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что множество французов отдали свой голос за него из-за нежелания победы на выборах Ле Пен.

«Я знаю, что многие из наших сограждан голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, но для того, чтобы поставить заслон на пути крайне правых», — указал действующий глава государства, подчеркнув, что это накладывает на него дополнительные обязательства.

Ле Пен, в свою очередь, признала своё поражение, но назвала достигнутый результат «блестящей победой».

«Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство французов нынешней системой. Они не могут это игнорировать», — отметила Ле Пен.

Лидер «Национального объединения» также опасается, что Макрон за ближайшие пять лет своего президентства не сделает ничего для преодоления раскола во французском обществе.

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«Чтобы избежать этого захвата власти ограниченной группой лиц, я больше, чем когда-либо, буду продолжать работу на благо Франции и французов», — подчеркнула она.

Отметим, что пять лет назад во время голосования во втором туре она уступила Макрону с результатом 33,9%.

Как следует из данных опроса OpinionWay для телеканала CNews и радиостанции Europe1, 46% высказались за то, чтобы Макрон назначил Ле Пен премьер-министром, а 44% поддержали кандидатуру лидера левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Кроме того, 63% высказались против того, чтобы Макрон получил большинство в Национальном собрании после парламентских выборов в июне, за — 35%, передаёт РИА Новости.

Между тем, ещё до объявления официальных итогов в крупных французских городах начались акции протеста и демонстрации.

В Париже правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые закидывали их бутылками и другими предметами. В Монпелье по улицам прошла колонна людей в жёлтых жилетах с плакатом, надпись на которой гласила: «Несправедливость всё ещё здесь!».

В Тулузе девизом манифестантов стал лозунг «Ни Макрон, ни Ле Пен — революция!». Протестующие подчёркивали, что не станут подчиняться результатам выборов, и призвали всех бороться.

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В Ренне участники акции начали строить баррикады и жечь костры. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. В Нанте на улицы вышли около 500 человек, обошлось без значительных происшествий.

Серьёзные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и манифестантами также были зафиксированы в Лионе. Демонстранты обстреляли фейерверками здание жандармерии.