Ле Пен признала поражение в борьбе за президентский пост во Франции

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Кандидат от Национального объединения Марин Ле Пен назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции. Вместе с тем она признала поражение в борьбе за пост главы государства.
Ле Пен признала поражение в борьбе за президентский пост во Франции
  • AP

«Этот результат стал для нас блестящей победой. Для нас... этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой», — приводит ТАСС её слова.

Ле Пен получила 42,4% голосов, свидетельствуют предварительные данные.

Утром 24 апреля второй тур президентских выборов стартовал на материковой части Франции. В 21:00 мск участки закрылись.

Президент Франции Эммануэль Макрон, согласно первым данным, лидирует во втором туре выборов главы государства и набирает 57,6% голосов избирателей. 

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