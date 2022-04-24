На материковой части Франции начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал на материковой части Франции, избирательные участки уже начали свою работу.

Об этом сообщает РИА Новости.

Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 20:00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 21:00 мск.

В выборах участвуют победители первого тура голосования — нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее сообщалось, что голосование во втором туре президентских выборов во Франции началось в заморских департаментах и диппредставительствах французского государства на Американском континенте за сутки до голосования на материковой части страны.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

По его итогам Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.