Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны

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Голосование во втором туре президентских выборов во Франции началось в заморских департаментах и диппредставительствах французского государства на Американском континенте за сутки до голосования на материковой части страны.
Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны
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Как сообщает ТАСС, первые участки в соответствии с январским правительственным декретом уже открылись в сообществе Сен-Пьер и Микелон близ канадского Ньюфаундленда в 12:00 по парижскому времени (13:00 мск).

В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.

Более раннее голосование, чем в европейской части страны, вызвано разницей часовых поясов.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов

По его итогам Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.

Второй тур выборов намечен на 24 апреля.

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