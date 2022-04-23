Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны
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Как сообщает ТАСС, первые участки в соответствии с январским правительственным декретом уже открылись в сообществе Сен-Пьер и Микелон близ канадского Ньюфаундленда в 12:00 по парижскому времени (13:00 мск).
В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.
Более раннее голосование, чем в европейской части страны, вызвано разницей часовых поясов.
Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.
По его итогам Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.
Второй тур выборов намечен на 24 апреля.