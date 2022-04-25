Макрон победил на президентских выборах во Франции по итогам подсчёта 100% голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил на выборах главы государства с результатом в 58,55% по итогам подсчёта 100% голосов избирателей.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные МВД Франции.
Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.
Ранее Макрон заявил, что его второй срок не будет спокойным и станет исторически важным для республики.
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