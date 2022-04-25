Байден поздравил Макрона с победой на выборах

Американский лидер Джо Байден поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

«Поздравляю Эмманюэля Макрона с переизбранием. Франция — наш старейший союзник и ключевой партнёр в решении глобальных проблем», — написал Байден в Twitter.

Он также выразил надежду на укрепление франко-американского сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата, защиты демократии и поддержки Украины.

Ранее председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поздравили Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

После подсчёта 100% голосов Макрон набрал 58,55% во втором туре президентских выборов.