Главы ЕК и Евросовета поздравили Макрона с победой на выборах
«Дорогой Эммануэль Макрон, поздравляю с переизбранием на пост президента республики. Надеюсь на продолжение нашего отличного сотрудничества», — написала фон дер Ляйен в своём Twitter-аккаунте.
В свою очередь, Мишель тоже поздравил Макрона.
«Мои горячие поздравления, дорогой Эммануэль Макрон... Мы можем рассчитывать на Францию ещё пять лет», — сообщил он.
По его словам, «в эти неспокойные времена миру нужны сплочённая Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и стратегическому Евросоюзу».
Макрон, согласно первым данным, лидирует во втором туре выборов главы государства.
Марин Ле Пен назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции. Вместе с тем она признала поражение в борьбе за пост главы государства.