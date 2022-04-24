Главы ЕК и Евросовета поздравили Макрона с победой на выборах

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Председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поздравили Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

«Дорогой Эммануэль Макрон, поздравляю с переизбранием на пост президента республики. Надеюсь на продолжение нашего отличного сотрудничества», — написала фон дер Ляйен в своём Twitter-аккаунте.

В свою очередь, Мишель тоже поздравил Макрона.

«Мои горячие поздравления, дорогой Эммануэль Макрон... Мы можем рассчитывать на Францию ещё пять лет», — сообщил он.

По его словам, «в эти неспокойные времена миру нужны сплочённая Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и стратегическому Евросоюзу».

Макрон, согласно первым данным, лидирует во втором туре выборов главы государства.

Марин Ле Пен назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции. Вместе с тем она признала поражение в борьбе за пост главы государства.

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