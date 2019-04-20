Сожжённые машины и раненый полицейский: 23-я акция «жёлтых жилетов» во Франции переросла в беспорядки

Во Франции прошла 23-я акция «жёлтых жилетов». По данным властей, в ней приняли участие 28 тыс. человек, однако сами сторонники движения заявили о 101 тыс. вышедших на улицы. В ходе демонстраций возникли беспорядки — в Париже были разбиты витрины одного из магазинов, подожжены несколько машин. По мнению экспертов, «жилеты» выходят на акции, потому что власти не выполняют требования, выдвинутые участниками движения. При этом радикальные группировки пытаются использовать протесты в своих целях, в связи с чем и происходят столкновения с полицией, подчеркнули политологи.

В субботу, 20 апреля, во Франции прошли 23-и по счёту протесты «жёлтых жилетов». Для обеспечения правопорядка во время субботней акции власти мобилизовали порядка 60 тыс. полицейских. В результате противостояния с полицией во французской столице пострадали как минимум два участника демонстраций и один правоохранитель. По меньшей мере 189 человек были задержаны.

Присутствовавшие на акциях журналисты отмечали, что в беспорядках активное участие принимали люди, одетые в чёрное. Так, журналист Алин Леклерк из Le Monde опубликовала видеозапись, на которой видно, как протестующие в чёрном разбили витрину спортивного магазина Go Sport. По её словам, они бросали товары в толпу.

По данным полиции, в субботу, 20 апреля, на улицах были порядка 28 тыс. человек, в том числе 9 тыс. в Париже. Этот показатель ниже, чем неделю назад: тогда власти сообщали о 31 тыс. демонстрантов по всей Франции и 5 тыс. в столице. Сами «жилеты» заявили, что в прошедшей акции приняли участие значительно больше человек — 101 тыс. против 80 тыс. неделей ранее.

Des manifestants tout en noir cassent une vitrine du magasin Go Sport et forcent l’entrée puis jettent des vêtements et accessoires de sport dans la foule qui acclame. pic.twitter.com/2BFgF6tRhT — Aline Leclerc (@aline_leclerc) 20 апреля 2019 г.

Корреспондент РИА Новости, находящийся в Париже, также отметил большое число людей в чёрном, закрывающих своё лицо. Агентство называет их сторонниками движения «Чёрный блок». Именно они подожгли автомобили и несколько мусорных контейнеров.

Напомним, что ранее во Франции вступил в силу «антихулиганский» закон, согласно которому, помимо прочего, участникам акций запрещено закрывать своё лицо.

При этом беспорядки, возникшие в ходе акций 20 апреля, связаны с тем, что радикальные элементы пользуются протестами в своих целях, убеждён директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Эти акции постепенно по всей Франции забирают под себя различные политические группы, в разных регионах разные. Где-то это жёсткие националисты. Теперь мы видим сильную регионализацию подобных мероприятий. Там, где эта регионализация попадает в руки радикальных группировок, — там видим более жёсткие столкновения с властями», — сказал он в беседе с RT.

Как отмечает RT France, в Тулузе демонстрации прошли в более спокойной обстановке. Однако спустя некоторое время и там произошли столкновения с полицией.

При этом в Тулузе «жилеты» надели на статую Жанны д’Арк маску с фотографией основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ранее арестованного в Великобритании после семилетнего пребывания в эквадорском посольстве.

«Отсутствие решения проблем»

Основные требования демонстрантов к руководству Франции те же — изменение социальной политики государства и сокращение разрыва между богатыми и бедными.

Так, накануне акций 20 апреля в одном из сообществ «жилетов» отмечалось, что французские миллиардеры направили сотни миллионов евро на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери, при этом никто не оказал помощь бездомным, которых во Франции порядка 140 тыс.

«Миллиардеры нашли миллиард евро, а о 140 тыс. бездомных никто не думает», — говорится в тексте сообщения. При этом митинговать у собора «жёлтым жилетам» запретили.

Власти страны, включая президента Эммануэля Макрона, не пошли навстречу протестующим, хотя акции продолжаются уже несколько месяцев. Об этом в разговоре с RT напомнил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Отсутствие реального решения проблем, которые были объявлены «жёлтыми жилетами» в виде целого списка требований, послужило мотивом для продолжения протестов. Важно, что выхода из ситуации путями, предложенными правительством Макрона, нет. Это не радикальные меры, а просто подачка», — сказал он.

Так, в ещё в декабре 2018 года французский парламент принял предложенные Макроном «чрезвычайные экономические и социальные меры». Однако протесты не прекратились.

Шатров подчеркнул, что проблемы были созданы предшественниками Макрона, однако за него в 2017 году голосовали как за человека, который должен их решить.