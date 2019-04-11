В Госдуме оценили вступление в силу «антихулиганского» закона во Франции
- РИА Новости
«Это политика двойных стандартов. Главы государств, которые больше всего кричат о нарушении демократии в других странах, на самом деле ущемляют права своих граждан», — отметил депутат.
Чепа также обратил внимание, что правительство Франции будет «очень долго жалеть о принятии подобного законопроекта».
«Это большая ошибка президента. Вместо того чтобы искать причину, Макрон борется со следствием. Ужесточение такого рода законов приведёт к ухудшению положения дел в стране», — заявил он.
Ранее Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.
Он отметил, что закон гарантирует французам безопасность и защищает их от насилия.
Закон был принят парламентом Франции в марте на фоне массовых протестов «жёлтых жилетов».