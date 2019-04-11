В Госдуме оценили вступление в силу «антихулиганского» закона во Франции

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение президента Франции Эммануэля Макрона утвердить «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.
В Госдуме оценили вступление в силу «антихулиганского» закона во Франции
  • РИА Новости

«Это политика двойных стандартов. Главы государств, которые больше всего кричат о нарушении демократии в других странах, на самом деле ущемляют права своих граждан», — отметил депутат.

Чепа также обратил внимание, что правительство Франции будет «очень долго жалеть о принятии подобного законопроекта».

«Это большая ошибка президента. Вместо того чтобы искать причину, Макрон борется со следствием. Ужесточение такого рода законов приведёт к ухудшению положения дел в стране», — заявил он.

Ранее Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций.

Он отметил, что закон гарантирует французам безопасность и защищает их от насилия.

Закон был принят парламентом Франции в марте на фоне массовых протестов «жёлтых жилетов». 

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