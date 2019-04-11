Во Франции вступил в силу «антихулиганский» закон

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил «антихулиганский» закон, направленный на противодействие агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован в государственном вестнике Journal Officiel.

«Закон, направленный на укрепление и обеспечение поддержания общественного порядка во время демонстраций, опубликован в Journal Officiel и вступил в силу сегодня утром», — написал в Twitter глава МВД страны Кристоф Кастанер.

Он отметил, что закон гарантирует французам безопасность и защищает их от насилия.

По словам министра, этот документ защищает институты и свободы Франции.

Закон был принят парламентом Франции в марте на фоне массовых протестов «жёлтых жилетов». За его принятие проголосовали 210 сенаторов, против — 115.