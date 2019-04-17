Всем миром: около €1 млрд собрано на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Пожертвования на воссоздание серьёзно пострадавшего в результате пожара парижского кафедрального собора Нотр-Дам уже достигли порядка €1 млрд. Крупнейшими донорами стали ряд французских компаний. Кроме того, около €300 млн внесли частные лица. Точную стоимость и сроки реконструкции собора Парижской Богоматери ещё предстоит установить экспертной комиссии. Между тем специалисты уже отметили, что уложиться в пятилетний срок, о котором ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон, можно лишь при использовании современных материалов и технологий.

Спустя всего двое суток после начала разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери пожертвования на его восстановление составили порядка €1 млрд. Такую оценку привёл журналист Стефан Берн, который с 2017 года занимается вопросами сохранения объектов исторического наследия Франции. Основной поток средств поступает от крупных французских компаний и бизнесменов, а также от частных лиц.

На данный момент крупнейшими донорами стали группа компаний LVMH во главе с Бернаром Арно, выразившая готовность выделить €200 млн, фирма L’Oréal семьи Беттанкур (€200 млн), группа Artémis семьи Пино (€100 млн) и нефтегазовый гигант Total (€100 млн). Ещё более €300 млн составляют пожертвования частных лиц через несколько общественных фондов на специальном сайте, об открытии которого накануне сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

Стоимость реконструкции одного из самых известных готических храмов Европы, который серьёзно пострадал в результате 12-часового пожара, ещё предстоит установить правительственной и экспертной комиссиям. Однако, по словам видного французского архитектора Жан-Мишеля Вильмотта, необходимая сумма может составить как раз порядка €1 млрд. Он также допустил, что Нотр-Дам вполне можно восстановить за пятилетний срок — такую задачу в своём обращении к нации вечером 16 апреля обозначил президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

При этом архитектор констатировал, что для реализации такого сложного проекта в столь сжатые сроки придётся отойти от оригинальных технологий, которые в своё время применялись при строительстве собора Парижской Богоматери. Так, многие годы потребовались бы только для того, чтобы высушить древесину дуба до необходимого состояния. Также вызывает вопросы целесообразность использования при реконструкции как собственно тяжёлой древесины, так и свинца, конструкции из которых выгорели и обрушились в ходе пожара.

Вместо этого Вильмотт в эфире France Inter предложил воспользоваться современными технологиями и материалами при полном сохранении внешней стилистики собора и уважении к Нотр-Даму. В частности, речь идёт о замене свинца старой крыши гораздо более лёгким и прочным титаном.

«Это здравый смысл. Здание было повреждено, камень пострадал. Это должно быть принято во внимание», — заявил архитектор.

Аналогичной точки зрения придерживается ещё один французский архитектор Доминик Перро, по словам которого каждый век оставлял свой след на соборе, который он назвал «сердцем сердца Парижа». Однако другие специалисты и эксперты выступают за полностью исторически достоверную реконструкцию собора.

По итогам прошедшего 17 апреля специального заседания совета министров Франции, посвящённого пожару в Нотр-Даме, глава кабмина Эдуар Филипп сообщил, что власти Пятой республики организуют международный конкурс среди архитекторов, чтобы восстановить обрушившийся шпиль собора Парижской Богоматери.

Ранее о своей готовности оказать всю необходимую поддержку Франции для восстановления храма заявили ряд мировых лидеров, включая президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В частности, Путин предложил направить в Париж лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.

На этом фоне продолжается расследование обстоятельств пожара, который вспыхнул на кровле собора Парижской Богоматери. Согласно изначальной версии, возгорание возникло на строительных конструкциях вокруг шпиля Нотр-Дама и затем перекинулось на сам храм. Однако проводившая работы компания Le Bras Frères исключила «любую ответственность» за инцидент, заявив о полном соблюдении необходимых процедур и мер безопасности.

«Когда вы покидаете строительную площадку, вы должны отключить всё электричество, выключатель, запереть дверь и вернуть ключи от ризницы собора, что было сделано и должным образом документально зафиксировано», — цитирует RT France представителя компании.

Он также сообщил, что последний рабочий в понедельник, 15 апреля, покинул стройплощадку в 17:50 по местному времени (18:50 мск), то есть примерно за час до начала пожара.

Следователи допросили работавших на реставрации Нотр-Дама специалистов, после чего среди возможных причин возникновения пожара появилась версия о коротком замыкании. Знакомый с ходом расследования источник газеты Le Parisien сообщил, что у следователей вызывают вопросы «подъёмные механизмы», которые использовались при проведении работ.

Также выясняется, по какой причине пожарная сигнализация в соборе Парижской Богоматери срабатывала дважды — сначала за полчаса до инцидента, в 18:20 по местному времени, а затем уже в 18:50. Причём после первого включения тревоги сотрудники Нотр-Дама эвакуировали посетителей собора, однако ни огня, ни дыма после первой сирены работники храма не обнаружили (в том числе в верхней его части).

Вместе с тем МВД Франции пока не рассматривает версию, согласно которой причиной пожара стал не несчастный случай, а поджог. Глава министерства Кристоф Кастанер призвал французских политиков воздержаться от комментариев в этом ключе.