СМИ узнали о возможной причине пожара в Нотр-Даме

Во Франции специалисты уголовной полиции рассматривают проблему с электричеством как одну из вероятных причин возникновения пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает Le Parisien.

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По данным издания, пожар начался со шпиля собора. Как отмечает газета, очаг возгорания находился у основания конструкции. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении реконструировать собор Парижской Богоматери в течение пяти лет. Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Он продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль собора. Пожарным удалось спасти каркас и часть реликвий собора.