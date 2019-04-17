СМИ узнали о возможной причине пожара в Нотр-Даме
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По данным издания, пожар начался со шпиля собора. Как отмечает газета, очаг возгорания находился у основания конструкции.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении реконструировать собор Парижской Богоматери в течение пяти лет.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Он продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.
Пожарным удалось спасти каркас и часть реликвий собора.