В Союзе реставраторов прокомментировали пожар в Нотр-Даме

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Председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала пожар в соборе Парижской Богоматери.
В Союзе реставраторов прокомментировали пожар в Нотр-Даме
  • Reuters

«Я считаю, что вопрос затрат тут не должен стоять, поскольку таких памятников в мире немного. Со стороны правительства Франции нужно принять решение, чтобы всё сохранить», — заявила она.

Как напомнила Шангина, подобная катастрофа была в Троицком соборе в Санкт-Петербурге, где также выгорели деревянные конструкции, но устоял каменный купол.

«Сегодня мы видим памятник уже после реставрации. Естественно, было принято мудрое решение его сохранить», — добавила эксперт.

Со своей стороны, заслуженный архитектор России, академик архитектуры, председатель комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов выразил мнение, что в случае с реставрацией Нотр-Дама всё будет зависеть от мастеров.

«У нас в России есть такие мастера. Они могут восстановить. У нас есть опыт восстановления разрушенных в своё время храмов», — заявил он разговоре с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама.

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