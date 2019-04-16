Французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама

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Владелец французского футбольного клуба «Ренн» Франсуа-Анри Пино поможет восстановить собор Парижской Богоматери, пострадавший из-за пожара.
Французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама
  • Reuters

«Эта трагедия коснулась всех французов и всех тех, кто привязан к духовным ценностям. Столкнувшись с такой трагедией, каждый хочет как можно быстрее возродить этот драгоценный камень нашего наследия. Мой отец и я решили выделить €100 млн, чтобы приложить необходимые усилия для полной реконструкции Нотр-Дама», — приводит слова Пино Le Figaro.

В свою очередь, президент группы компаний LVMH Бернар Арно объявил, что выделяет €200 млн на восстановление Нотр-Дама.

Ранее сообщалось, что французские футбольные клубы выразили соболезнования по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.

Пожар в соборе начался вечером 15 апреля и был полностью потушен утром следующего дня. В результате возгорания были полностью уничтожены крыша, шпиль, внутренние деревянные конструкции.

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