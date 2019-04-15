Французские футбольные клубы выражают соболезнования по поводу пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Футбольные клубы Лиги 1 потрясены случившимся пожаром в здании собора Парижской Богоматери в столице Франции.

«Ужасные кадры. Горит собор Нотр-Дам-де-Пари, одно из наиболее красивых сооружений города. Мужества всем, кто мобилизован для борьбы с огнём», — гласит заявление ПСЖ.

«Реймс — это не просто футбол, это собор Нотр-Дам. Искренне сочувствуем Парижу, наши мысли с пожарными, которые мобилизованы в этот драматичный момент», — присоединяется «Реймс».

«Все мысли Монако в этот вечер с Нотр-Дамом, священным и историческим памятником, а также пожарными, задействованными в это печальное время», — написано в официальном аккаунте «Монако» в Twitter.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль здания.